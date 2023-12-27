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Ekonomi

Heyecan dorukta: KAAN gökyüzü ile buluşmaya hazırlanıyor

Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşu birkaç hafta içinde yapılacak. KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri gerçekleştirildi.

09:14 - 27/12/2023 Çarşamba
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN'ın uçuşuna yönelik hazırlıklar ve testler tüm hızıyla devam ediyor.


KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.


Yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasının ardından KAAN'ın birkaç hafta içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.


KAAN 17 Mart'ta hangardan çıkarak pist başı yaptı. Geride kalan 9 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı.


Ses hızının 1,8 kat üzerine çıkabilecek


Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik.


Maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.




Üstün kabiliyetleriyle fark yaratacak


Türkiye KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak.


#KAAN
#Milli Muharip Uçak
#Savunma Sanayii
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