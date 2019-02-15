Horoz güzelinin yumurtası 200 liradan satılıyor

Black Mottled ırkı horozların ihtişamlı görünümünden dolayı beğenildiğini anlatan Müslüm İlbeyli, "Black Mottled horozumu çok seviyorum. O gerçekten ırkının en iyisi. Dişisiyle çok iyi anlaşıyor" dedi.

DHA Müslüm İlbeyli, elindeki 2 çift 'Black Mottled' cinsi horoz ve tavuğuyla gurur duyuyor.

Bu cins horoz ve tavuktan olan yumurtanın da çok değerli olduğunu anlatan İlbeyli, "Marketten aldığınız yumurtanın koli fiyatı 20 lira civarındayken, Black Mottled cins tavuğun bir yumurtası 100 liradan, 200 liradan satılıyor. Bu yumurtayı alanlar da yemek için değil, kuluçkada bekletip kendi horozunu büyütmek için alır. Bu ırk horozu olanlar, onlara çocuk gibi bakarak ilgilenir. Antalya'da horoz tutkunu çok insan var. Kimisi çiftliğinde besliyor kimisi villasının bahçesinde bakımını üstleniyor. Bu ırk güzelliğinin yarı sıra gür ve uzun tüyleriyle dikkat çekiyor. Paça tüylerinin uzun olması karizmatik görünüm verir" diye konuştu.

DHA Black Mottled ırkı horozlar ihtişamlı görünümünden dolayı beğeniliyor.

Irk horozların bakımının diğerlerine göre daha zor olduğunu kaydeden İlbeyli, "Her şeyiyle yakından ilgilenmeniz gerekiyor. Yediği yemden, su içtiği kaba kadar her ayrıntı çok önemli. Çünkü burada aslında horozların mankenini yetiştiriyorum" dedi.

FOTOĞRAF 10 Çinli Ying ile Bingöllü Aydın Sarı, 24 yıl önce Moskova Devlet Sosyoloji Üniversitesi'nde tanıştı. Gazetecilik bölümünde olan Ying ile psikoloji bölümünde öğrenim gören Aydın Sarı, 1996'da evlendi. Düğünden sonra Bingöl'e yerleşen Ying, çalışmak için çeşitli girişimlerde bulundu, kendisine uygun iş bulamadığı için bu hayalini gerçekleştiremedi. Ying Sarı, 1 yıl önce KOSGEB öncülüğünce açılan girişimcilik kursunu başarıyla tamamlayarak belge aldı. Eşiyle KOSGEB'e başvuran Ying Sarı, güneş enerjisi panelleri üretmek amacıyla 50 bin lira hibe desteği aldı ve kendi işini kurdu. Çinli gelin Ying Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık kendini Bingöllü hissettiğini ve Bingöl'ü çok sevdiğini söyledi. Hayatı boyunca çalışmak istediğini ifade eden Ying Sarı, Çocuklarım küçük olduğu için çalışamıyordum. Artık çocukların bana ihtiyacı olmadığı için tekrar bir şeyler yapmaya çalıştım. KOSGEB'den 50 bin lira destek aldık, bu iş yerini açtık. dedi. Ying sarı, sabah eşiyle iş yerine geldiğini ve güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren sistemin montajını yaptıklarını belirterek, Bingöl küçük ve sakin bir şehir, tabi ki büyük şehirde yaşamak için sosyal hayat çok güzel. 22 yıldır burada yaşıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Burada insanlar çok sıcak. diye konuştu. Her konuda eşine destek olan Aydın Sarı da Güneş ve rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren sistemler üzerine çalışıyoruz. Şu anda sadece kendimizi istihdam ediyoruz. Hedefimiz, işimizi geliştirerek, 25-30 kişiyi istihdam etmek. diye konuştu. Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu Çinli gelin devlet desteğiyle girişimci oldu Moskova'da tanıştığı Aydın Sarı ile evlenerek Bingöl'e yerleşen Çinli Ying Sarı, KOSGEB'den aldığı 50 bin liralık hibe destekle güneş enerjisi panelleri üretiyor. Ying Sarı "Hayatım boyunca çalışmak istedim. Çocuklarım küçük olduğu için çalışamıyordum. Artık çocukların bana ihtiyacı olmadığı için tekrar bir şeyler yapmaya çalıştım" dedi.



