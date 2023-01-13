Ekonomi İç piyasada talep bereketi Perakende ciroları tavan yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İç piyasada talep bereketi: Perakende ciroları tavan yaptı

Türk ihracatçısının satış yaptığı pazarlarda küresel durgunluğa bağlı olarak talep daralması yaşanırken, iç piyasada tersine bir hareketlilik var. Toplam ciro endeksi Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 99,7, perakende ciro endeksi ise yüzde 125 yükseldi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
İç piyasada talep bereketi: Perakende ciroları tavan yaptı
​Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2022 dönemine ilişkin ciro endeksleri ile perakende satış hacmini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2022 dönemine ilişkin ciro endeksleri ile perakende satış hacmini açıkladı. Rakamlar; ihracat yaptığımız pazarlarda küresel durgunluğa bağlı olarak talep daralması yaşanırken, iç piyasada tersine bir hareketliliğin yükseldiğini gösteriyor. İstatistik kurumunun verilerine göre; mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 1,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi ise 2021'in aynı ayına kıyasla yüzde 99,7 yükseldi.

İNŞAAT CİROSU YÜKSELİYOR

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 91,6 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise geçen yıl kasımda ekim ayına göre yüzde 2,2 arttı. İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, söz konusu ayda yıllık bazda yüzde 96,9 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise Ekim 2022'ye kıyasla yüzde 2,6 yükseldi.

HİZMETTE ARTIŞ Yüzde 127

  • Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi yıllık bazda yüzde 98,1 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi aylık bazda ise yüzde 1 yükseldi. Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi Kasım 2022'de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 127,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de aylık bazda yüzde 2,1 artış görüldü.

PERAKENDE CİROLARI TAVAN YAPTI

Perakende satış hacmi endeksi ise Kasım 2022’de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,1 artış kaydetti. Aynı dönemde perakende ciro endeksi ise yüzde 125,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 120,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 121,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 148,2 yükselme kaydetti.

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