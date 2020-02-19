Ekonomi İhracat rekoru istihdama yansıdı 780 şirket iş ilanı çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracat rekoru istihdama yansıdı, 15 günde yüzlerce iş ilanı verildi

İhracat rekoru istihdama yansıdı: 780 şirket iş ilanı çıktı

Türkiye’nin son yıllardaki ihracat atağı istihdamda karşılık bulmaya başladı. Teşvikler ve dijitalleşmenin etkisiyle ihracata yönelen şirketler, nitelikli işgücü istihdamı için yoğun arayış içerisine girdi. Yeni iş ilanlarının yüzde 55’i, ihracat profesyonelleri istihdam etmeye yönelik verildi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye’de 2019 yılında ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 2 artışla 180 milyar doları aştı. Bu rakamla birlikte cumhuriyet tarihinde yeni bir rekora imza atılırken artan ihracat, istihdamı doğrudan etkiledi.

İhracat yapan Türk şirketler pazarlama becerisine sahip nitelikli işgücü arayışına koyuldu.

Yurt dışı satış görevlisi, yurt dışı pazarlama yöneticisi ve ihracat sorumlusu gibi görevlerde profesyonel çalışanları istihdam ederek ihracat konusunda elini güçlendirmek isteyen şirketler, kısa sürede yüzlerce iş ilanı verdi.

780 ŞİRKET İLAN ÇIKTI

1 Şubat - 15 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre, yeni iş ilanlarının yüzde 55’i ihracat profesyonelleri istihdam etmeye yönelik verildi.

15 günlük süreçte sisteme kayıtlı 780 şirketin toplamda bin 287 iş ilanı verdiği ve bunların 712’sinin ihracatla ilgili olduğu belirtildi.

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