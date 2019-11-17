Ekonomi İhracata desteğe devam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracata desteğe devam

İhracat seferberliği kapsamında, markalaşma ve fuarcılık başta olmak için ihracatçıya yeni destekler sunulacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyen Türkiye, ekonomi alanında önümüzdeki sene de atılımlar yapacak. Ekonomide güçlü istihdam ve uluslararası rekabet potansiyeli olan öncelikli sektörlerin desteklenmesiyle sürdürülebilir ihracat artışı sağlanacak. İthalata olan bağımlılığın azaltılmasının yanı sıra artan turizm gelirleriyle cari işlemler açığı azaltılacak. Teknoloji transferi sağlayan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının katkısıyla ödemeler dengesi iyileştirilecek. Firmaların, tasarım, ürün geliştirme ve markalaşma faaliyetleri desteklenecek.

MARKALAŞMAYA FAZLADAN DESTEK

Bu süreçle birlikte ihracat seferberliğine destek ve sürecin hızlandırılması hedefleniyor. Benzer şekilde ihracat politikalarında marka bazlı bir yaklaşım da geliştirilecek.

Markalaşma faaliyetlerine yönelik kurumsal kapasite geliştirilecek. İhraç edilen mal ve hizmetlerin katma değeri ve rekabet gücü artırılacak. Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve TOBB koordinasyonunda çalışmalar yapılacak. İhracata hazırlık içerisinde olan firmaların ihtiyaç duyacağı eğitim ve danışmanlık hizmetleri oluşturulacak projelerle desteklenecek.

FUARLAR İZLENECEK

  • Bu kapsamda, bireysel destek kapsamına alınacak fuarlar tayin edilecek. Sektörel ve ülke bakımından önem taşıyan fuarlara firmaların katılımı özendirilecek. Markalaşma ve Turquality, fuar katılımı, ofis, kafe, mağaza açma, kurumsal kapasite geliştirme, reklam-tanıtım, danışmanlık destekleri devam edecek.

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