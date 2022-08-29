İlk 7 ayda havadan 20 milyon turist: Ziyaretçi sayısı ikiye katlandı

Salgın etkilerinin hafiflemesiyle birlikte turizm alanında da canlanma yaşanıyor. Bu yılın ilk 7 aylık periyodunda Türkiye, 28 milyonu aşkın turisti ağırlarken, yaşanan yoğun trafikte hava yolu seyahatleri başı çekti. Ocak-temmuz döneminde hava yoluyla Türkiye’ye giriş yapan turistlerin sayısı 20,5 milyona ulaştı. Yaşanan bu hızlı artışta, dünyada en fazla destinasyona uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) da önemli rol oynadı. Özellikle yaz sezonunda uçuş noktalarını ve sefer sıklığını artıran THY, trafiğin hızlanmasında önemli rol oynadı. Aynı zamanda Türkiye’deki turizmde çeşitlenme dikkat çekiyor. Sadece yaz turizmi yerine kültürel, sağlık ve kış turizmi alanında da ziyaretçi sayısında hızlı bir artış yaşanıyor. Turizmin 12 aya yayılmasıyla önümüzdeki yıllarda ziyaretçi sayısındaki hızlı artışın sürmesi bekleniyor.

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KARA YOLU TERCİHİ İKİNCİ SIRADA

Hava yolu, ilk 7 ayda en fazla tercih edilen ulaşım aracı olurken, aynı dönemde kara yolunu tercih eden yolcuların sayısı ise 6,7 milyon oldu. Kara yolunda Bulgaristan gibi özellikle komşu ülkelerden girişlerin artması etkili oldu. Deniz yolunda ise Türkiye’nin kruvaziyer turizminde yaşadığı yoğunluk rakamlara yansıdı. Özellikle Galataport projesiyle kruvaziyer turizminde trafik hızla artış gösterirken, ilk 7 ayda deniz yolunu seçen turistlerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Demir yoluyla ise yaklaşık 30 bin turist ülkemize giriş yaptı. 7 milyon kişiyi ise yurt dışında ikamet eden Türkiye vatandaşları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI İKİYE KATLANDI

Ocak-temmuz arası periyotta, Türkiye’ye gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 104,34 arttı. Bu canlanma hava yolundaki yolcu sayılarına da yansıdı. İlk 7 ayda geçen yılın aynı ayına göre hava yolunu kullanan turistler de yüzde 139 artış yaşandı. Aynı dönemde kara yolunu tercih eden ziyaretçilerdeki artış oranı yüzde 152 olarak gerçekleşti. Bu yılın 7 aylık zaman diliminde 20 milyonu aşan hava yolunu seçen ziyaretçilerin sayısı, pandeminin yoğun bir şekilde hissedildiği 2020 yılında ise 6 milyonda kalmıştı. Yine 2020 yılında kara yolunu kullanarak gelen turistler 2,5 milyon, deniz yoluyla gelen turistler ise yaklaşık 260 bin olmuştu.

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Mehmet Nuri Ersoy

YIL SONU HEDEFİ 47 MİLYONA YÜKSELDİ

Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin sayısının her geçen yıl hızla arttığını dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıl sonunda 42 milyon olan turist hedefinin 47 milyon olarak güncellendiğini söyledi. Bu sayıyı yukarı doğru revize etmeye devam edecekleri bilgisini veren Ersoy, “Önümüz oldukça açık çünkü ülkemiz altyapı eksikliklerini tamamladı” diye konuştu.