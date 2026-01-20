IMF'den büyük revize: Türkiye bu yıl yüzde 4.2 büyür

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2026 ve 2027 yılına ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ocak sayısını "Küresel Ekonomi: Ayrışan Güçler Arasında İstikrarlı" başlığıyla yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,2 ve gelecek sene 4,1 büyümesinin beklendiği bildirildi. IMF, Ekim 2025'teki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin 2026'da ve 2027'de yüzde 3,7 büyümesini öngörmüştü.

IMF, ticaret politikalarından kaynaklanan olumsuz rüzgârların, yapay zeka başta olmak üzere teknolojiye yönelik artan yatırımlar, mali ve parasal destekler, genel olarak destekleyici finansal koşullar ve özel sektörün uyum sağlama kabiliyetiyle dengelendiğini belirterek, küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e çıkardı. Raporda, 2025'te yüzde 3,3 büyüdüğü öngörülen küresel ekonominin 2026'da yüzde 3,3 ve 2027'de yüzde 3,2 büyüyerek dirençli kalmaya devam etmesinin beklendiği vurgulandı.