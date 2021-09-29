Ekonomi İmzalar atıldı Baykar Ukraynaya İHA eğitim merkezi kuruyor
SAVUNMA SANAYİ

İmzalar atıldı: Baykar Ukrayna'ya İHA eğitim merkezi kuruyor

Baykar ile Ukrayna Savunma Bakanlığı arasında insansız hava araçlarının (İHA) bakım ve eğitimi için ortak bir merkez kurulmasına ilişkin protokol imzalandı. Törende konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a projenin gerçekleşmesinde sunduğu katkılarından dolayı teşekkür etti.

Haber Merkezi AA
İmzalar atıldı: Baykar Ukraynaya İHA eğitim merkezi kuruyor
BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar (solda) - Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran (sağda)

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, imza törenine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Törende konuşan Zelenskiy, bu anı uzun süredir beklediklerini ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a projenin gerçekleşmesinde sunduğu katkılarından dolayı teşekkür etti.

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ORTAK BAKIM VE EĞİTİM İMKANI SUNACAK

Anlaşmaya göre, Baykar, Ukrayna Ordusuna ait Vasilkov bölgesinde İHA bakım, modernizasyon ve eğitim merkezi inşa edecek.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Temmuz ayında da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk edilmişti.

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