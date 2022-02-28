Ekonomi İngilterede akaryakıt fiyatları yeniden rekor seviyede
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiltere'de akaryakıt fiyatları yeniden rekor seviyede

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle İngiltere'de akaryakıt fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü bildirildi. Ülkede ortalama benzin pompa fiyatı litre başına 1,51 sterlin, dizel fiyatı ise litre başına 1,55 sterline ulaştı.

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Haber Merkezi AA
İngilterede akaryakıt fiyatları yeniden rekor seviyede
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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle İngiltere'de akaryakıt fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü bildirildi.

İngiliz Otomobil Derneğinden yapılan açıklamada, ülkede ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1,51 sterlin, dizel fiyatının ise litre başına 1,55 sterline ulaşarak tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştığı ifade edildi.

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Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen RAC Akaryakıt Piyasası Sözcüsü Simon Williamson, Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle akaryakıt pompa çıkış fiyatının yükselmeye devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Williamson, "Bu hafta, kaçınılmaz yükseliş eğiliminin hızını veya piyasadaki oynaklığın boyutunu ortaya koyması nedeniyle petrol fiyatı açısından önemli bir hafta olacak" değerlendirmesinde bulundu.

  • Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yeni ve kapsamlı yaptırım kararlarını açıklamasının ardından gün içinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,6 artarak 102 dolara yükseldi.

The Times gazetesine konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere'nin eski Devlet Bakanlarından Robert Halfon, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın son 12 yıldır aynı seviyede tutulan yakıt vergisini azaltması gerektiğini ifade etti.

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