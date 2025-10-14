Yeni Şafak
İngiltere'de işsizlik yüzde 4,8 oldu

10:0314/10/2025, Salı
AA
İngiltere'de haziran-ağustos döneminde işsizlik, beklentilerin üzerinde artarak yüzde 4,8'e yükseldi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), haziran-ağustos dönemine ilişkin iş gücü verilerini yayımladı. Buna göre, söz konusu dönemde işsizlik yüzde 4,8 oldu. Beklenti, işsizlik oranının yüzde 4,7 olacağı yönündeydi. İşsizlik, önceki üç aylık dönemde ise yüzde 4,7 olmuştu.

Çalışanların ikramiyeler hariç düzenli maaşlarında bu dönemdeki artış yıllık bazda yüzde 4,7 olurken ikramiyeler dahil maaşlardaki artış yüzde 5 olarak hesaplandı.

Enflasyona göre ayarlanmış reel artış ise ikramiyeler hariç maaşlar için yıllık bazda yüzde 0,9 ve ikramiyeler dahil maaşlar için yüzde 1,2 oldu.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, bu dönemde işsizlikteki artışın ağırlıklı olarak genç nüfustan kaynaklandığını ifade etti.

McKeown, özel sektörde maaş artışlarının yaklaşık son dört yıldaki en düşük seviyede gerçekleştiğini kaydetti.



