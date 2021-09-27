Türkiye'de İHA'da atağa kalktı: 210 proje için başvuru yapıldı

Hava araçlarına yönelik patent sayılarında önemli bir ivme yakalayan Türkiye, 2020 yılında bu alanda 18 patent başvurusu yaptı.

Eylül itibarı ile Türkiye’nin bu rakamı geride bıraktığına vurgu yapan sektör temsilcileri, 2021 Eylül ayına kadar ülkemizdeki hava araçlarına yönelik 20 patent başvurusu yapıldığını dil getirirken, sene sonuna kadar bu rakamın da artacağını öngörüyor.

210 BAŞVURU VAR

Türkiye’nin insansız hava araçları ve drone ile ilgili ortalama 210 patent başvurusunun bulunurken, 2016’da 17, 2017’de 35, 2018’de 41, 2019’da 35, 2020’de 18 ve 2021’in Eylül ayına kadar 20 patent başvurusu yapıldı.

Dünya genelinde insansız hava araçları teknolojisiyle ilgili ortalama 50 -60 bin civarında patent başvurusu bulunurken, en çok patent başvurusu yapan ülkelerin başında ise Çin geliyor.

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FOTOĞRAF 17 Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen çift motorlu Akıncı TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) Baykar mühendisleri tarafından tasarlandı. 2018 yılında motor çalıştırarak deneme uçuşlarına başlayan Taaruz İHA'sı tüm testleri de başarıyla geçti. F-16'nın taşıyabildiği mühimmatları taşıyabilen ve havada radar yapabilen Taaruz İHA'sı Akıncı'yı, dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor. Söz konusu aracın bütün elektroniği, yazılımı, mekaniğini ve aerodinamiği de tamamen yerli imkanlarla geliştiriliyor. Türkiye'yi adeta bir üst lige taşıyacak Akıncı İHA teknik özellikleri ile de göz dolduruyor. 5,5 tonluk dev insansız hava aracı 40 bin feet yüksekliğe çıkabilirken, bu irtifada ise tam bir gün boyunca kalabiliyor. Kanat açıklığı 20 metre olan İHA, milli radar, görüş hattı ve uydu sistemleri ile de donatılmış durumda. Akıncı TİHA 900 kiloya kadar faydalı yük taşıma kapasitesine de sahip bulunuyor. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak Akıncı, ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olacak, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunacak. Savaş uçaklarının yaptığı bir kısım görevleri de icra edecek Akıncı TİHA bu alandaki yükü de azaltacak. Hava bombardımanı icra edebilecek insansız silahlı hava aracı, yerli ve milli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombalarıyla da donatılabilecek. Akıncı TİHA'ya aynı zamanda F-16'nın taşıyabildiği bütün mühimmatlar ile, Roketsan'ın ürettiği SOM-J füzesi de çok rahat bir biçimde entegre edilebilecek. Platform ayrıca milli uydular üzerinden de kontrol edilebilecek. Akıncı TİHA'nın kontrolü de tamamen yerli olarak üretilen Yer Kontrol İstasyonu'ndan gerçekleştirilecek. İşin bu tarafında ise trailer ve oda tipi olmak üzere iki tip istasyon Akıncı'ya sahada eşlik edecek. Trailer tipi istasyon, görev şartlarında sahada hareket kabiliyetiyle üstün performans gösterirken, Oda tipi istasyon ise; harekat merkezi içerisinden çoklu görev yapabilme yeteneği elde ediyor Yoğun mesaisi sonrası ilk uçuşunu Aralık 2019 da başarıyla gerçekleştiren Akıncı TİHA'da görev takvimi de belli oldu. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3 bugün yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı. Önümüzdeki aylarda Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nda ilk teslimatların yapılması bekleniyor. Akıncı TİHA'nın göreve başlaması ile sahada tüm dengelerin de değişmesi bekleniyor. Alanında ender özelliklere sahip insansız hava aracı pek çok ülkenin de dikkatini çekiyor. Son olarak Ukrayna ile motor üretimi noktasında adım atıldı. 5,5 tonluk dev insansız hava aracı Akıncı TİHA'da geri sayım başladı Hava bombardımanı icra edebilecek insansız silahlı hava aracı Akıncı TİHA'da geri sayım başladı. Yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini başarıyla tamamlayan 5,5 tonluk dev insansız hava aracının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatlar bu yıl içerisinde yapılacak. Dünyada sadece 4 ülkenin üretebildiği özelliklere sahip insansız hava aracı 40 bin feet yüksekliğe çıkıp 24 saat havada kalabiliyor. BiP'te paylaş

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