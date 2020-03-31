İş dünyası harekete geçti: 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 35 milyon TL'lik destek
İş dünyası harekete geçti: 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 35 milyon TL'lik destek
Dünyayı zorlayan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz bize yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyasına iş dünyasından da peş peş destek açıklaması geliyor. TOBB, İTO, TİM ve Tosyalı Holding kampanyaya toplamda 35 milyon lira bağışlayacaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri alınırken mağdur olacak vatandaşlara ekonomik destek için “Milli Dayanışma Kampanyası” başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak startını verdiği kampanya için iş dünyasından da ilk destekler gelmeye başladı.
TOBB, İTO, TİM ve Tosyalı Holding kampanyaya toplamda 35 milyon lira bağışlayacaklarını açıkladı.
TOBB'DAN 10 MİLYON LİRA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 10 milyon lira destek verecek.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.
Hisarcıklıoğlu, Türk bayrağı sembolünü paylaştığı mesajında, "#BizBizeYeterizTürkiyem" etiketine de yer verdi.
Kabinenin 25. toplantısının ardından basın açıklaması yapan Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını, bu konuda da devletin öncülük etmesi için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattıklarını açıklamıştı.
İTO'DAN 5 MİLYON LİRALIK DESTEK
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeyi kullandı:
REKLAM
"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Türkiye’nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası olarak beşmilyon TL katkı sağlayacağız." Avdagiç, mesajında, "#BizBizeYeterizTürkiyem" etiketine de yer verdi.
TİM'DEN 15 MİLYON LİRA
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.
Gülle, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na; 95 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu TİM ailesi olarak 61 İhracatçı Birliğimiz ile 15 milyon TL destek veriyoruz." ifadesini kullandı.
TOSYALI HOLDİNG'DEN DE 5 MİLYON LİRA
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Türkiye bu mücadelede dünyaya adeta birlik ve beraberlik dersi veriyor. Hükümetimizin aldığı ekonomik tedbirlere destek olarak, ‘İşçi çıkarmayacağımızı; hatta ek istihdam yaratacağamızı’ açıklamıştık.
Dün de İstanbul Valiliğimizin bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelebilmemiz adına başlattığı,
'Vefa Kampanyası'na 10 bin adet yardım kolisi ile destek verdik...
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan “Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına da sonuna kadar destek olacağımızı buradan duyurmak isterim.
Bu kampanyanın bir çığ gibi büyümesi için de var gücümüzle çalışacağız...
Tosyalı Holding olarak bu kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunuyoruz...
REKLAM
Türkiye’nin bu mücadeleden de güçlenerek çıkacağına inancımız tam" dedi.