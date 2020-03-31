İş dünyası harekete geçti: 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına ​35 milyon TL'lik destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri alınırken mağdur olacak vatandaşlara ekonomik destek için “Milli Dayanışma Kampanyası” başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak startını verdiği kampanya için iş dünyasından da ilk destekler gelmeye başladı.

TOBB, İTO, TİM ve Tosyalı Holding kampanyaya toplamda 35 milyon lira bağışlayacaklarını açıkladı.

TOBB'DAN 10 MİLYON LİRA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 10 milyon lira destek verecek.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, Türk bayrağı sembolünü paylaştığı mesajında, "#BizBizeYeterizTürkiyem" etiketine de yer verdi.

Kabinenin 25. toplantısının ardından basın açıklaması yapan Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını, bu konuda da devletin öncülük etmesi için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattıklarını açıklamıştı.

İTO'DAN 5 MİLYON LİRALIK DESTEK

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeyi kullandı:

REKLAM

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Türkiye’nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası olarak beşmilyon TL katkı sağlayacağız." Avdagiç, mesajında, "#BizBizeYeterizTürkiyem" etiketine de yer verdi.

TİM'DEN 15 MİLYON LİRA

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

Gülle, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na; 95 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu TİM ailesi olarak 61 İhracatçı Birliğimiz ile 15 milyon TL destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

TOSYALI HOLDİNG'DEN DE 5 MİLYON LİRA

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Türkiye bu mücadelede dünyaya adeta birlik ve beraberlik dersi veriyor. Hükümetimizin aldığı ekonomik tedbirlere destek olarak, ‘İşçi çıkarmayacağımızı; hatta ek istihdam yaratacağamızı’ açıklamıştık.

Dün de İstanbul Valiliğimizin bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelebilmemiz adına başlattığı,

'Vefa Kampanyası'na 10 bin adet yardım kolisi ile destek verdik...

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan “Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına da sonuna kadar destek olacağımızı buradan duyurmak isterim.

Bu kampanyanın bir çığ gibi büyümesi için de var gücümüzle çalışacağız...

Tosyalı Holding olarak bu kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunuyoruz...

REKLAM

Türkiye’nin bu mücadeleden de güçlenerek çıkacağına inancımız tam" dedi.

FOTOĞRAF 39 5 bin aile hedefi ile başlatılan kampanyada ​30 saat içerisinde 10 binden fazla ailenin 2 aylık gıdası için yardım toplandı. Destek olanlara teşekkür eden Haluk Levent, 10 gün içinde gıda paketlerini göndermeye başlayacaklarını açıkladı. Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına destek veren ünlü isimler ve yaptıkları yardımlar ise şöyle; Volkan Babacan - Kaleci 200 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Murat Şeker - Yapımcı 50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak Edis Görgülü - Şarkıcı 120 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak Uraz Kaygılaroğlu - Oyuncu 50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak Rıza Kocaoğlu - Oyuncu 50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Uğur Uçar - Futbolcu 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Nebahat Çehre - Oyuncu 50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Çağla Şikel - Sunucu 20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Ufuk Bahçeci Katar - Hakem 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Serdar Özer - Oyuncu 15 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Halil Akbunar - Futbolcu 70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Zeynep Çamcı - Oyuncu 40 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Burak Tanrısever - Organizatör 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Hercai Dizi adına 75 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Banu Akdeniz - Yapımcı 106 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Onur Buldu - Oyuncu 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Sarp Apak - Oyuncu 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Harun Tekin - Kaleci 175 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Elçin Sangu - Oyuncu 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Eylül Öztürk - Şarkıcı 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. ​ Furkan Palalı - Oyuncu 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Nurgül Yeşilçay - Oyuncu 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Yalçın Koşukavak - Teknik Direktörü 50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Kıvanç Tatlıtuğ - Oyuncu 1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Atakan Akkaynak - Futbolcu 20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Yasmani Copello - Milli Atlet 70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Emre Kılınç - Futbolcu 70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Enes Ünal - Futbolcu 250 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Kerem Tunçeri - Basketbolcu 50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Damla Sönmez - Oyuncu 50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Montassar Talbi - Futbolcu 30 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Fatih Aksoy - Futbolcu 35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Harun Kahraman 350 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Gökhan Gönül - Futbolcu 500 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Bilal İşgören - Yazar 10 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Polat Yağcı - Prodüktör 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. Ünlü isimler elini taşın altına soktu: 10 bin ailenin 2 aylık gıda ihtiyacı toplandı Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP yardım kuruluşu üzerinden yaptığı yardım çağrısına sanat ve futbol camiasından çok sayıda ünlü isim destek verdi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder