Ekonomi İş dünyası harekete geçti Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasına 35 milyon TLlik destek
İŞ DÜNYASI

İş dünyası harekete geçti: 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına ​35 milyon TL'lik destek

İş dünyası harekete geçti: 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 35 milyon TL'lik destek

Dünyayı zorlayan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz bize yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyasına iş dünyasından da peş peş destek açıklaması geliyor. TOBB, İTO, TİM ve Tosyalı Holding kampanyaya toplamda 35 milyon lira bağışlayacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri alınırken mağdur olacak vatandaşlara ekonomik destek için “Milli Dayanışma Kampanyası” başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak startını verdiği kampanya için iş dünyasından da ilk destekler gelmeye başladı.

TOBB, İTO, TİM ve Tosyalı Holding kampanyaya toplamda 35 milyon lira bağışlayacaklarını açıkladı.

TOBB'DAN 10 MİLYON LİRA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 10 milyon lira destek verecek.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, Türk bayrağı sembolünü paylaştığı mesajında, "#BizBizeYeterizTürkiyem" etiketine de yer verdi.

Kabinenin 25. toplantısının ardından basın açıklaması yapan Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını, bu konuda da devletin öncülük etmesi için "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattıklarını açıklamıştı.

İTO'DAN 5 MİLYON LİRALIK DESTEK

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeyi kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Türkiye’nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası olarak beşmilyon TL katkı sağlayacağız." Avdagiç, mesajında, "#BizBizeYeterizTürkiyem" etiketine de yer verdi.

TİM'DEN 15 MİLYON LİRA

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.

Gülle, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na; 95 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu TİM ailesi olarak 61 İhracatçı Birliğimiz ile 15 milyon TL destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

TOSYALI HOLDİNG'DEN DE 5 MİLYON LİRA

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Türkiye bu mücadelede dünyaya adeta birlik ve beraberlik dersi veriyor. Hükümetimizin aldığı ekonomik tedbirlere destek olarak, ‘İşçi çıkarmayacağımızı; hatta ek istihdam yaratacağamızı’ açıklamıştık.

Dün de İstanbul Valiliğimizin bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelebilmemiz adına başlattığı,

'Vefa Kampanyası'na 10 bin adet yardım kolisi ile destek verdik...

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan “Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına da sonuna kadar destek olacağımızı buradan duyurmak isterim.

Bu kampanyanın bir çığ gibi büyümesi için de var gücümüzle çalışacağız...

Tosyalı Holding olarak bu kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunuyoruz...

Türkiye’nin bu mücadeleden de güçlenerek çıkacağına inancımız tam" dedi.

Ünlü isimler elini taşın altına soktu: 10 bin ailenin 2 aylık gıda ihtiyacı toplandı
FOTOĞRAF 39
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5 bin aile hedefi ile başlatılan kampanyada ​30 saat içerisinde 10 binden fazla ailenin 2 aylık gıdası için yardım toplandı.
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Destek olanlara teşekkür eden Haluk Levent, 10 gün içinde gıda paketlerini göndermeye başlayacaklarını açıkladı.
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Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına destek veren ünlü isimler ve yaptıkları yardımlar ise şöyle;
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Volkan Babacan - Kaleci  200 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Murat Şeker - Yapımcı  50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak
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Edis Görgülü - Şarkıcı  120 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak
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Uraz Kaygılaroğlu - Oyuncu  50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak
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Rıza Kocaoğlu - Oyuncu  50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Uğur Uçar - Futbolcu  35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Nebahat Çehre - Oyuncu  50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Çağla Şikel - Sunucu  20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Ufuk Bahçeci Katar - Hakem  100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Serdar Özer - Oyuncu  15 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Halil Akbunar - Futbolcu  70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Zeynep Çamcı - Oyuncu 40 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Burak Tanrısever - Organizatör   100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Hercai Dizi adına  75 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Banu Akdeniz - Yapımcı   106 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Onur Buldu - Oyuncu  100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Sarp Apak - Oyuncu  100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Harun Tekin - Kaleci  175 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Elçin Sangu - Oyuncu  35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Eylül Öztürk - Şarkıcı  35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak. ​
Title
Furkan Palalı - Oyuncu   35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Nurgül Yeşilçay - Oyuncu   100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Yalçın Koşukavak - Teknik Direktörü  50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Kıvanç Tatlıtuğ - Oyuncu  1000 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Atakan Akkaynak - Futbolcu  20 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Yasmani Copello - Milli Atlet  70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Emre Kılınç - Futbolcu  70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Enes Ünal - Futbolcu   250 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Kerem Tunçeri - Basketbolcu  50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Damla Sönmez - Oyuncu 50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Montassar Talbi - Futbolcu 30 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Fatih Aksoy - Futbolcu  35 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Harun Kahraman 350 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Title
Gökhan Gönül - Futbolcu  500 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Bilal İşgören - Yazar 10 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
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Polat Yağcı - Prodüktör 100 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılayacak.
Ünlü isimler elini taşın altına soktu: 10 bin ailenin 2 aylık gıda ihtiyacı toplandı
Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP yardım kuruluşu üzerinden yaptığı yardım çağrısına sanat ve futbol camiasından çok sayıda ünlü isim destek verdi.

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