İş dünyası yüksek faizin karşısında: ​Faizi düşürecek her politikanın yanındayız İş dünyası yüksek faizin karşısında: Faizi düşürecek her politikanın yanındayız İş dünyası faizleri düşürerek üretimin ve finansmanın önünü açacak her türlü politikanın yanında olduğunu belirtiyor. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya: İş dünyası ne üretim, ne ihracat, ne pazarlamada sorun yaşıyor. Merkez Bankası’nın halletmesi gereken iki sorun, yüksek faiz ve finansa erişim. Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan: Olmazsa olmazımız, faizlerin düşürülmesi. Bankalar oranları yüzde 22’lere çıkardı. Faizlerin bir an önce aşağı çekilmesi lazım ki insanlar nefes alsın.

Burak Karaca 23 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 23 Mart 2021, 00:29 Yeni Şafak