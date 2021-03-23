İş dünyası yüksek faizin karşısında: ​Faizi düşürecek her politikanın yanındayız

Merkez Bankası (MB)başkanlığındaki değişimle birlikte sanayici, yatırımcı ve üretici yeni dönemi şekillendirecek politikalara odaklandı. MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun hafta sonu verdiği mesajları anlamlandırmaya çalışan iş dünyasına beklentilerini sorduk. İş dünyasının öncelikli taleplerinin başında finansmana erişimin kolaylaştırılması ve yüksek faizle mücadele yer alıyor.

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İŞ DÜNYASI BU FAİZE ALIŞMAMALI

Kaynakların tüketime değil üretime yönelmesi gerekliliğini vurgulayan iş dünyası temsilcisi oda ve borsa başkanları; sanayicinin ve yatırımcıların faize alışmaması gerektiği dile getiriliyor. Faize ve kur baskısına karşı ancak üretimle ayakta kalınabileceğini vurgulayan oda başkanları, bu sebeple önümüzdeki Para Politikaları Kurulu toplantısının reel piyasanın önünün açılabilmesi adına hayati önem taşıdığı ifade etti. Faizleri düşürerek üretimin ve finansmanın önünü açacak her türlü politikanın yanında olduklarını dile getiren sanayiciler, bu alanda atılacak adımlarda da üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını aktarıyor.

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DÜŞÜK FAİZ, DÜŞÜK ENFLASYON VE MAKUL KUR İSTİYORUZ

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Hem yüksek faiz hem yüksek kur, yüksek enflasyon yatırımların önündeki en önemli engellerden bir tanesi. İş dünyası olarak talebimiz, elbette hem faiz oranlarının, enflasyonun ve kurun makul oranda olduğu bir sistem istiyoruz. Kurdaki dalgalanmanın da olumsuz bir etkisi var. Bu üç ana konunun da istikrarlı olduğu bir çalışma istiyoruz. Düşük faiz, düşük enflasyon ve makul bir kur. Enflasyon en fazla sabit gelirli dediğimiz insanların üzerinde çok büyük bir yüktür” değerlendirmesinde bulundu.

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ÜRETİM GÜCÜMÜZE GÜVENMELİYİZ

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, iş dünyasının ne üretim ne ihracat ne pazarlama gibi alanlarda sorun yaşadığını aktarırken, Merkez Bankası’nın halletmesi gereken en büyük iki sorunun yüksek faiz ve finansa erişim olduğunu dile getirdi. Merkez Bankası’nın reel sektörün önünü hızlıca açması gerekliliğine vurgulayan Kaya, “Ekonomi yönetiminden beklentimiz gerekli adımların hızlıca atılmasının yanında, bu kararların kapalı kapılar ardında değil iş dünyası ve bankalarla istişare edilerek alınması. İstişare ortamını sağlarsa ne faiz ne de kur baskısı bu kadar etkili olamaz” dedi. Sanayicinin ve bankaların faiz gelirine alışmaması gerektiğinin altını çizen Mehmet Kaya, "Kendi paramıza ve üretim gücümüze güvenmeliyiz. Faize alıştıkça işlerimiz daha da zora girer” şeklinde konuştu.

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OLMAZSA OLMAZIMIZ FAİZLERİN DÜŞÜRÜLMESİ

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, yeni gelen Merkez Bankası Başkanı’nı konuya hakim olarak gördüğünü söyledi. Alpaslan, şöyle devam etti: “Olmazsa olmazımız faizlerin düşürülmesi. Faizlerden iş dünyası ciddi anlamda borçlu. Bugün mahkum olmuş firmalarımız var. Yüzde 10-12’lerle aldığı zaman bugün, ödemediği gibi bankalarda bunu fırsata çevirdiler. Oranları yüzde 22’lere çıkardılar. Hatta bazı firmalarda yüzde 24 bile oluyor. Bankalar da şu an fırsat kolluyor. Faizin bir an önce aşağı çekilmesi lazım ki, insanlar nefes alsın. Birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ederek ülkemizi bir yerlere taşıyabiliriz. İnanıyoruz, güveniyoruz inşallah yeni Merkez Bankası Başkanımızın da altyapısı var. İnşallah bir şeyler yapacaktır. Özellikle bizim bölgelerde yatırımcımızın faizle işi olmaz. Biz ticaret yaparak para kazanmak istiyoruz. Bunun için de ciddi kayıplarımız var. Parayı alıp bankaya götürüp evde yatıp kazanmak istemiyoruz. Bir iki gün sonra piyasaların rahatlayacağını düşünüyorum."

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BANKALARDAN YÜZDE 26 FAİZ TEKLİFİ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın,

Yaptığı paylaşımında Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankalar Birliği, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nu da ekleyerek ilgili kurumların bilgisine de sunan Orhan Aydın, “Bu durumun yakın takipçi olmaya devam edeceğiz. El insaf!” ifadelerini kullandı.

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Yatırım ortamına uygun değil

Türkiye’de yüzyd 19’a taşınan politika faizinin yüksek olduğuna işaret eden Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Evet yüksek bir faiz, yatırım ortamına çok müsait değil” diyerek, bir dengenin bulunmasını beklediklerini ifade etti. Kibar, “Sanayi kesimi olarak üzerimize düşen görevi yapmaya her zaman hazırız” ifadelerini kullandı.

Borçlar ötelenmeli