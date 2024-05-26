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Ekonomi

İŞKUR'dan 400 bin liraya kadar hibe desteği: Başvurular başladı

İŞKUR'un, işini kurmak isteyen engellilere 400 bin liraya, eski hükümlülere ise 300 bin liraya kadar sağlayacağı hibeden faydalanmak isteyenler başvurularını 7 Haziran'a kadar yapılabilecek.

12:24 - 26/05/2024 Pazar
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İşsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında işveren ile iş arayanı buluşturan İŞKUR, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim ve hibe programlarıyla işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına katkı sağlıyor.


Engelli ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik 2014'ten beri hibe programları yürüten kurum, nisan ayında engelliler için hibe miktarını 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlüler için ise 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltmişti.


Kurum, yeni dönem hibe programları için başvuruları almaya başladı. Destekten yararlanmak isteyenler, projeleriyle 7 Haziran'a kadar e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.


Engellilere 83 milyon liranın üzerinde ödenek

İŞKUR tarafından, engellilerin kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini desteklemek amacıyla 2014 yılından bugüne kadar 3 bin 608 projeye toplam 183 milyon liranın üzerinde ödenek aktarıldı.


Söz konusu dönemde, aynı kapsamda eski hükümlülere de 2 bin 746 proje için yaklaşık 110 milyon lira hibe desteği sağlandı.

#İŞKUR
#Hibe
#Eğitim
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