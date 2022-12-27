​İspanya 10 milyar euroluk enflasyonla destek paketi açıkladı

Madrid'de Başbakan Pedro Sanchez tarafından açıklanan son paket, bu yıl sonuna kadar sona erecek olan elektrik, temel gıda maddeleri ve gaz vergi indirimlerinin altı ay uzatılmasını ve yaklaşık 4,2 milyon düşük gelirli aileye 200 euro değerinde doğrudan yardımı içeriyor.

Bloomberg'in haberine göre geçen sonbahardan bu yana Sanchez, enflasyonu kontrol altına almaya çalışmak için 35 milyar avro veya ülkenin toplam üretiminin %2,5'i değerinde tedbirler sözü verdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Avrupa'da bir enerji krizini tetiklemesiyle tüketici fiyatlarındaki yıllık artış yaklaşık %11'e yükseldi.

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