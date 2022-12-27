Ekonomi İspanya 10 milyar euroluk enflasyonla destek paketi açıkladı
DÜNYA EKONOMİSİ

İspanya 10 milyar euroluk enflasyonla destek paketi açıkladı

İspanyol hükümeti, Ukrayna'daki savaşın tetiklediği yüksek enflasyonu hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla 2023 için 10 milyar Euro (10,6 milyar $) değerinde yeni bir dizi önlem açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
​İspanya 10 milyar euroluk enflasyonla destek paketi açıkladı
Pedro Sanchez

Madrid'de Başbakan Pedro Sanchez tarafından açıklanan son paket, bu yıl sonuna kadar sona erecek olan elektrik, temel gıda maddeleri ve gaz vergi indirimlerinin altı ay uzatılmasını ve yaklaşık 4,2 milyon düşük gelirli aileye 200 euro değerinde doğrudan yardımı içeriyor.

Bloomberg'in haberine göre geçen sonbahardan bu yana Sanchez, enflasyonu kontrol altına almaya çalışmak için 35 milyar avro veya ülkenin toplam üretiminin %2,5'i değerinde tedbirler sözü verdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Avrupa'da bir enerji krizini tetiklemesiyle tüketici fiyatlarındaki yıllık artış yaklaşık %11'e yükseldi.

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