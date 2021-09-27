Ekonomi İsrail savunma sanayii yetkilileri Bayraktar TB2ye piyasadaki talebin artması nedeniyle endişeli
SAVUNMA SANAYİ

İsrail savunma sanayii yetkilileri Bayraktar TB2'ye piyasadaki talebin artması nedeniyle endişeli

ABD merkezli Breaking Defense isimli medya kuruluşu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) İsrailli yetkilileri endişelendirdiğini yazdı. İsrail savunma sanayii kaynaklarına dayandırılan habere göre, son yıllarda birçok askeri operasyonda ve savaşta görev alan Bayraktar TB2 SİHA'lara gelen taleplerin artmasından duyulan rahatsızlık had safhada.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail savunma sanayii yetkilileri Bayraktar TB2ye piyasadaki talebin artması nedeniyle endişeli
Arşiv

Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlarda elde ettiği başarılarla adından sık sık söz ettiren Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lara duyulan yoğun ilgi, İsrail'i rahatsız etti.

"İSRAİL TB2'YE ARTAN TALEPTEN ENDİŞELİ"

Savunma teknolojileri üzerine yayın yapan New York merkezli Breaking Defense isimli dergide yayımlanan bir makalede, "İsrail savunma sanayii kaynaklarının, son yıllarda savaş meydanlarında test edilen Bayraktar TB2'ye piyasadaki talebin artması nedeniyle endişe duyduğu" vurgulandı.

"İsrail Endüstrisi Kudüs'ü MTCR Drone İhracat Kısıtlamalarını Kaldırmaya Zorladı" başlıklı haber

"TEKNİK LİMİTLERİ KALDIRIN"

SİHA'ların pazar paylarının Türkiye'ye kaymasından çekinen İsrailli savunma sanayii şirketleri, İsrail hükümet yetkililerine, "Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (MTCR) şartlarının getirdiği teknik limitlere bağlılıktan vazgeçelim, ihracatı artıralım." çağrısını yaptı.

"BENNETT BASKIYI HİSSEDİYOR"

Başbakanlık görevi Binyamin Netanyahu'dan devrelan Naftali Bennett'in artan baskıyı hissettiğinin vurgulandığı makalede, "Bennett hükümeti böyle bir hamleyi kabul ederse, muhtemelen Washington'dan siyasi onay isteyecektir." denildi.

France 24 TEKNOFEST’i haberleştirdi: AKINCI’nın bu kadar hızlı geliştirilmesi şaşırtıcı
DÜNYA
France 24 TEKNOFEST’i haberleştirdi: AKINCI’nın bu kadar hızlı geliştirilmesi şaşırtıcı

Bayraktar TB2 Türkmenistan Bağımsızlık Günü Kutlamaları'nda
DÜNYA
Bayraktar TB2 Türkmenistan Bağımsızlık Günü Kutlamaları'nda

Abone Ol Google News
Tarihçileri heyecanlandırdı

Tarihçileri heyecanlandırdı

Sürünerek girdiler bakın neyle karşılaştılar.
Başta kimse itibar etmedi

'Başta kimse itibar etmedi'

​Hakkari dağlarından yolculuğunu paylaştı milyonlar izledi.
Ticaret Bakanlığı uyardı: Vatandaşlar indirimli satışlarda nelere dikkat etmeli?

​PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi.

​Yurt eylemlerine katılan binlerce kişiden sadece 310'u öğrenci.

56 bin TL'den başlıyor: Açık artırma ve kura ile satılacak.

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz
Ekonomi

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz

Güneş ve rüzgar santrallerinden elektrik üretim maliyetinin, mevcut ithal kömürle çalışan termik santrallerdeki üretim maliyetlerinden çok daha düşük olduğu hesaplandı. Türkiye’de yeni kurulacak rüzgar santrallerinde elektrik üretim maliyeti megavatsaat başına 40,8 dolar, güneş santrallerinde 51,9 dolar olarak hesaplanırken, bu rakam ithal kömürle çalışan mevcut termik santraller için ortalama 73 dolar seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, gıda fiyatlarındaki artış için TCMB’nin para politikasının tek başına yeterli olmayacağını bu yüzden tüm kesimlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin yıl sonuna kadar 135 milyar doları geçmesini beklediklerini ifade eden Kavcıoğlu, alınan önlemlerle buna ek olarak 50 milyar dolara yakın para geleceğini belirtti.
Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim
Gündem

Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim

Menisküs ağrıları için alternatif tedavi yöntemlerine başvurup, dizlerine söğüt ağacı kabuğu saran Nalan Karakaya'nın (55) sağ dizinde üçüncü derece yanık oluştu. Hastanede tedaviye alınan Karakaya, bundan sonra birilerinin tavsiyesiyle tedavi kabul etmeyeceğini belirterek, "Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.