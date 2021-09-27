İsrail savunma sanayii yetkilileri Bayraktar TB2'ye piyasadaki talebin artması nedeniyle endişeli

Türkiye'nin deniz altındaki üç yeni silahı: Düşman gemilerinin kabusu olacak

Türk savunma sanayi şirketleri Mavi Vatan için güç birliği yaparken ortaya konulan ürünler ise dışa olan bağımlılığı tamamen sona erdiriyor. Milli savaş gemisi, denizaltılar, insansız deniz araçları ve su üstü füzeleri derken düşman gemilerinin kabusu olacak torpidolarda da sona gelindi. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine denizlerde Türk donanmasının elini güçlendirecek üç gelişmeyi ele aldı.

