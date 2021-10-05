İstanbul Havalimanı günlük ortalama 986 uçuşla Avrupa ikincisi oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol), 27 Eylül-3 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık verileri yayınladı. Buna göre Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı, Avrupa’da en çok uçuş gerçekleştirilen havalimanları listesine ikinci sıradan girdi. Bahsi geçen tarihlerde İstanbul Havalimanı’ndan günlük ortalama 986 uçuş gerçekleştirildi.

Listenin birinci sırasında bin 64 uçuşla Amsterdam bulunurken üçüncü sırada ise 938 seferler Frankfurt yer aldı.

İHA

EKONOMİ İstanbul Havalimanı 63 bin uçuşla Avrupa'da lider oldu



Antalya Havalimanı da Avrupa’da en çok sefer gerçekleştirilen ilk 10 havalimanı listesine girme başarısı gösterdi. Listeye 7’inci sırada konumlanan Antalya Havalimanı’ndan geçtiğimiz hafta ortalama 699 uçuş gerçekleşti.