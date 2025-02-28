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İstanbul'a 160 milyon avroluk outlet

İstanbul'a 160 milyon avroluk outlet

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:0028/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.

Kalyon Kampüs tarafından, İtalyan perakende gayrimenkul yönetim şirketi RDM-Fingen Grubu ortaklığıyla hayata geçirilen "Florentia Village-Luxury Designer Outlet" gelecek yıl İstanbul'da hizmet vermeye başlayacak. 2026'da açılması planlanan AVM, tamamen uluslararası finansmanla desteklenen küresel ölçekte bir yatırım olma özelliği taşıyor. Toplam yatırım bedeli 160 milyon avro olan projede, yatırımın 100 milyon avroluk kısmı kredi, 60 milyon avroluk kısmı ise doğrudan yabancı yatırımla sağlandı.

HEDEF 10 MİLYON ZİYARETÇİ

12 yıl vadeli 100 milyon avroluk krediyle hayata geçirilecek Florentia Village ile birçok uluslararası markanın Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor. Projenin birinci fazı, 200'den fazla mağazaya ev sahipliği yapacak. Yılda 10 milyondan fazla ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. İstanbul Havalimanı ile Göktürk arasına konumlanacak projenin finansal kapanış töreninde konuşan Kalyon Kampüs Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, dünyaca ünlü lüks moda markalarının aynı çatı altında, ulaşılabilir fiyat politikasıyla sunulacağını dile getirdi.



#Gayrimenkul
#Ekonomi
#AVM

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