İstanbul'a 160 milyon avroluk outlet

Kalyon Kampüs tarafından, İtalyan perakende gayrimenkul yönetim şirketi RDM-Fingen Grubu ortaklığıyla hayata geçirilen "Florentia Village-Luxury Designer Outlet" gelecek yıl İstanbul'da hizmet vermeye başlayacak. 2026'da açılması planlanan AVM, tamamen uluslararası finansmanla desteklenen küresel ölçekte bir yatırım olma özelliği taşıyor. Toplam yatırım bedeli 160 milyon avro olan projede, yatırımın 100 milyon avroluk kısmı kredi, 60 milyon avroluk kısmı ise doğrudan yabancı yatırımla sağlandı.