İthal paslanmaz çelikte damping tehdidi

“Bilhassa Çin, Endonezya, Vietnam ve bazı Uzak Doğu ülkelerinden gelen düşük fiyatlı ürünlerin iç piyasada oluşturduğu haksız rekabet için Ticaret Bakanlığı'mıza başvuruda bulunduk. İlgili makamların, yerli üreticiyle eşit şartlarda rekabet etmeyen bu güruha ivedilikle yaptırım uygulaması, ekonomimizin geleceği için de önem teşkil ediyor. Anti-damping önlemlerinin bir an evvel devreye alınması, sektörde istihdamın ve üretimin sürdürülebilirliği açısından da kritik önem taşıyor. Türkiye’nin yıllık soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik tüketimi 400–450 bin ton civarında. Ancak bu tüketimde ithalat %80 gibi bir paya sahip. Biz iç pazar ihtiyacının %70'ini karşılayabilecek kapasitedeyiz. Yerli üretimi güçlendirmek, hem cari açık açısından hem de sanayimizin stratejik bağımsızlığı için çok önemli. Anti-damping önlemi uygulanırsa, üretimimiz büyür, kapasite kullanım oranlarımız artar, fabrikalarımız daha düşük maliyetle üretim yapar. Bu sayede istihdam artar, yatırım iştahı canlanır ve Türkiye’nin rekabet gücü güçlenir. Bakanlığımızın desteğiyle oluşturulacak güçlü bir sanayi ekosistemi, yatırımların kalıcı hale gelmesini ve katma değerli üretimin gelişmesini sağlar”