İyiliğe kargo köprüsü: Tarım Kredi Kooperatifleri ile E-PttAVM işbirliğine gitti

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında dün başlayan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması Ramazan ayının ilk üç gününü de kapsayacak. Ramazan yardımlarının vatandaşlara sağlıklı bir şekilde ulaştırılabilmesi için de kurumlar bazı önlemler aldı.

Bu kapsamda PTT’nin iştiraki yerli e-ticaret sitesi ePttAVM, Ramazan yardımlarını sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında tutulan PTT Kargo çalışanları aracılığıyla vatandaşa ulaştırmayı hedefliyor. Tarım Kredi Kooperatifleri ile yapılan iş birliği kapsamında belirlenen koliyi satın alan hayırseverin yardımı, kargo aracılığıyla ihtiyaç sahibine ulaştırılabilecek. Kısıtlamanın uzatılması ya da hafta sonlarında devam etmesi halinde Ramazan ayı boyunca aynı sistem işlemeye devam edecek.

KOOPERATİFTEN SOFRAYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa vadede 500 market açılması hedefi koyduğu Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri, internet üzerinden de vatandaşa ulaştırılacak. ePttAVM’nin standart Ramazan paketinde Tarım Kredi Kooperatiflerine ait çay, ayçiçek yağı, un, bulgur, mercimek, nohut, küp şeker, salça, makarna, tel şehriye, zeytin ve fındık kreması yer alacak.