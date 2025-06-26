Kadın araştırmacılara 21 milyar lira destek

Teknolojide Kadın Derneği'nin Futurebright iş birliğinde, Halkbank'ın desteğiyle gerçekleştirdiği Türkiye Teknolojide Kız Öğrenciler Yapay Zeka Farkındalık Araştırması Raporu tanıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın katılımıyla yapılan etkinlikte kadınların teknoloji alanındaki yerini güçlendirmenin ve daha aktif rol almalarını teşvik etmenin önemi vurgulandı.





TARİHİ ATILIMLARI HAYATA GEÇİRDİK

Toplantıda konuşan Bakan Kacır, akademi ve kamuya yönelik programlarda 20 bin 400 kadın araştırmacıyı desteklediklerini belirterek, "Ülkemiz akademide kadınların varlığı ve temsiliyeti bakımından pek çok Avrupa ülkesinin ilerisindedir. TÜBİTAK eliyle son 23 yılda, bilim insanlarına yönelik destek programlarımız kapsamında 172 bin kadın araştırmacıya 21 milyar liralık destek olduk" dedi. Türkiye'nin teknoloji geliştirme ve üretmede tarihi atılımları hayata geçirdiğini vurgulayan Kacır, "Bugün kendi uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, kara ve deniz platformlarını tasarlayıp üreten bir ülkeyiz. Elektrikli ve akıllı milli otomobilimiz Togg’la yeni mobilitede öncü ülkeler arasındayız" diye konuştu.





YAPAY ZEKADA DA GÖRÜNÜRLER

Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde, Avrupa’nın parlayan yıldızı olarak öne çıktığını ve tohum öncesi yatırım sayısında Avrupa’da ikinci olduğunu bildirerek geçen 4 yılda Türkiye'deki teknoloji girişimlerine gerçekleştirilen yatırım tutarının ise 5,1 milyar doları aştığını dile getirdi. Kacır, son yıllarda atılan adımlarla bilimin ve teknolojinin diğer sahalarında olduğu gibi yapay zeka alanında da kadınların varlığı ve temsiliyeti açısından önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkati çekti.





TEKNOLOJİ TRENİNİ KAÇIRMAYALIM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise finansal okuryazarlığı güçlendiren eğitimlerle bugüne kadar 1 milyondan fazla kadına ulaştıklarını aktardı. Göktaş, "Bugün bir köy okulunda destek verdiğimiz bir kız çocuğu, yarın dünyanın problemlerine çare bulan bir bilim insanı, bir mühendis, bir CEO olabilir. Toplum 5.0 hayalimizde hiçbir kız çocuğu 'Yapamazsın' sözüyle geri adım atmasın. Hiçbir kadın teknoloji trenini kaçırsın istemiyoruz" açıklamasında bulundu.





ÜRETKEN TOPLUMUN TEMELİ

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da kız çocuklarını teknolojiyle erken yaşta buluşturmanın daha adil, kapsayıcı ve üretken bir toplumun temeli olduğuna inandıklarının altını çizdi Arslan, "Bu vizyonla Halkbank olarak bireysel desteklerin ötesine geçerek uzun vadeli, sürdürülebilir ve bütüncül stratejilere odaklanmaya çalışıyoruz" dedi. Arslan, araştırmadan çıkan bir bulguya da dikkat çekerek, "Araştırma sonuçlarında her 10 genç kızımızdan 6'sı kendi işini kurmayı hayal ettiğini belirtmişlerdir. Biz de bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için bankacılık deneyimlerimizi çok paydaşlı iş birlikleriyle birleştirerek somut projeler geliştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



