Kadın istihdamına 1,1 milyar lira teşvik

TBMM'ye sunulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı raporlarına göre, Temmuz 2023'ten Mayıs 2025'e kadar İstanbul, Ankara, Aydın, Denizli, Samsun, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da toplamda 13 bin 316 kadın işveren 13 bin 316 kadın işçiyi istihdam etti. Proje ile bu yılın ilk dört ayında, aylık 20 bin 745 liradan işverenlere toplamda 1 milyar 104 milyon lira destek ödemesi sağlandı.

İKİNCİ FAZ İÇİN 3 BİNİ AŞKIN BAŞVURU

Women-Up-2 projesi kapsamında 13 Mayıs 2024 itibariyle toplam 3 bin 26 ön başvuru alındı ve 2 bin 339 kesin kayıt işlemi yapıldı. Projenin ikinci fazında mali destek için ilk ödemeler Eylül 2024'te başladı. Bu kapsamda, 2024 için mali destek tutarı 15 bin 925 lira oldu. 2025 yılı mali destek tutarı ise asgari ücret zam tutarına göre güncellenerek, 20 bin 745 lira olarak belirlendi. Projenin ilk fazında bu hibe tutarı 2023 yılının ikinci altı aylık dönemi için 10 bin 680 liraydı. Destek ödemesi asgari ücret yapıla zam tutarında güncelleniyor.

HEDEF KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAK

AB destekli projeye göre, bir kadın işveren bir kadın işçi alarak kayıtlı kadın istihdamının artırılmasını sağlıyor. Böylece kadın girişimciliği teşvik ediliyor. Kadınların işgücüne katılım ve kayıtlı istihdam oranı artırılıyor. Kadın çalışanların mesleki beceri ve istihdam edilme potansiyelli de geliştirilerek yeni işlere yönlendirilmelerinin önü açılıyor.







