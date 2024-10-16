Kalkınma Yolu ile Avrupa'ya kesintisiz ulaşım

Cenevre merkezli Uluslararası Karayolu Federasyonu’nun (IRF) 4 yılda bir gerçekleştirdiği Dünya Yol Kongresi, "Hareketliliği Güçlendirmek için Bağlanıyoruz: Herkes için Sürdürülebilir Bir Geleceğin Sağlayıcısı Olarak Yollar" temasıyla dün İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video mesaj gönderdiği kongrenin açılış konuşmasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, IRF Başkanı Dimitris Mandalozis ve Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Başkan Yardımcısı Robert de Groot gerçekleştirdi.





OTOYOL AĞIMIZ 3.796 KM'YE YÜKSELDİ

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu'nun en önemli güzergahlarından birisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu projesine uluslararası kredi kuruluşlarının son zamanlarda çok yoğun bir ilgisi olduğunu ifade ederek, "Özellikle Dünya Bankası'nın yakın ilgisini ifade etmek isterim" dedi. Uraloğlu, şöyle devam etti: "Bugün toplam 68 bin 494 kilometrelik kara yolu ağımızın 29 bin 590 kilometresi bölünmüş yol ağından oluşuyor ve 81 ilimizin 77'sini de bölünmüş yol ağlarıyla birbirine bağlamış durumdayız. 2002'de 1.714 kilometre olan otoyol ağımızı da son 22 yılda yapılan

2 bin 82 kilometrelik yol ağıyla 3 bin 796 kilometreye yükselttik."





2025'TE PROJEYE BAŞLAYACAĞIZ

Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak'taki FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağını dile getirdi. 2030'da tamamlanması planlanan projenin Fav Limanı'ndan Türkiye'ye kadar uzanan yaklaşık 1.200 kilometrelik otoyol ve demir yolu inşasını içerdiği bilgisini paylaşan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Ülkemizde Kalkınma Yolu koridoru ile ilişkili, Ovaköy'den Edirne'ye kadar 2 bin 94 kilometrelik güzergahta demir yolu ve 1.923 kilometrelik güzergahta kara yolu altyapısını geliştiriyoruz. Burada yeri gelmişken belirtmek istiyorum ki Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli güzergahlarından birisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu projesine uluslararası kredi kuruluşlarının son zamanlarda çok yoğun bir ilgisinin olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. Özellikle Dünya Bankası'nın yakın ilgisini ifade etmek isterim. 2025'in ilk aylarında bu projenin yapım sürecine başlanması hususunda somut adımlar atacağımızı da sizlere burada söyleyebilirim."





Ulaşım ve altyapıda iddialıyız

IRF 2024 Dünya Kongresi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometrenin, otoyol uzunluğu-muzu ise 8 bin 300 kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yol demek ulaşım demektir, sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir. Bizler de bu anlayışla büyük atılımlara imza atarak ülkemizi ulaşım ve altyapı sahasında iddialı bir seviyeye taşıdık. Avrasya Tüneli'nden Sabuncubeli Tüneli'ne, Erkenek Tüneli'nden Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ne, Ovit Tüneli'nden Cankurtaran Tüneli'ne kadar pek çok projeyi hayata geçirdik. Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale köprülerimiz ülkemizin gurur abideleri oldu. Karadeniz Sahil Yolu, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi projelerimizle şehirlerimiz arasındaki beşeri, lojistik, ekonomik ve ticari bağları güçlendirdik."





Egzoz emisyonunu 5,27 milyon ton azalttık

Bölünmüş yollar sayesinde trafikteki motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarını yıllık 5,27 milyon ton azalttıklarını anlatan Uraloğlu, "Bu kapsamda, Sürdürülebilir, Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planlarımızı oluşturduk. Enerji verimliliği ve çevreci ulaşımın teşvik edilmesi için yürürlüğe giren yönetmelikler sayesinde yakıt tüketiminin azaltılması, alternatif yakıtların kullanımı ve elektrikli skuter gibi yeni nesil mobilite çözümlerinin yaygınlaştırılmasını da sağlıyoruz" dedi.











