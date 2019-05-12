Kalkınmada yeni model

Nitelikli yatırım, istihdam ve katma değeri yüksek ihracat için önemli adımlar atan Türkiye’nin kalkınmasını hızlandıracak yeni bir kalkınma modeli olarak özel endüstri bölgelerinin sayısı artıyor. Geçen yıl Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edilen İzmir-Aliağa'daki Star Rafineri'nin ardından 5 şehirde 6 bölgeye daha aynı statü verildi.

3,7 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Cumhurbaşkanı Kararı ile Bursa, İstanbul, Mardin, Balıkesir ve İzmir'de 6 özel endüstri bölgesi ilan edildi. Söz konusu bölgelerde toplam yatırım tutarının 3,7 milyar dolar olacak özel endüstri bölgelerinin cari açığın azaltılmasına yıllık 1,7 milyar dolar katkı sağlaması, 49 bin 225 kişiye iş imkanı sunması bekleniyor. Bunun yüzde 95'inin sıfırdan yeni yatırım olduğu belirtildi.

İSTANBUL’A ÇİFTE DESTEK

İstanbul'da TESKOOP Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Özel Endüstri Bölgesi'nde farklı sektörlerde 191 üretim tesisinin faaliyete başlaması planlanıyor. Toplam yatırım tutarı 1,9 milyar dolar. Yine İstanbul'da yatırım tutarı 950 milyon dolar olan ÖZAR Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Özel Endüstri Bölgesi'nde 109 farklı üretim tesisi faaliyete geçecek.

KAĞIT İTHALATINA KARŞI ALBAYRAK YATIRIMI

Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye ait Balıkesir'deki özel endüstri bölgesinde kağıt ve karton fabrikası faaliyete geçti. 165 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayan fabrikaya, gelecek dönemde 240 milyon dolarlık ilave yatırım yapılması bekleniyor.

Tesisin bin 500 kişilik istihdam oluşturması ve cari açığı yılda 150 milyon dolar azaltması öngörülüyor. Marmara Bölgesi’nde özel endüstri bölgesi ilen edilen bir başka yatırım ise İzmir'de Most Makina Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait. Buradaki münferit yatırım yerinde vasıflı çelik ürünleri üretim tesisinin kurulması planlanıyor. Yatırım tutarı 450 milyon dolar.

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BURSA VE MARDİN YATIRIMLARI

Bursa'da kurulacak Asil Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ Özel Endüstri Bölgesi'nde paslanmaz çelik ve kalıp çelik üretimi gerçekleştirilecek.

Bugüne kadar 336 milyon dolar yatırım yapan firma, gelecek dönemde 155 milyon dolarlık yeni yatırım gerçekleştirecek. Mardin'deki Eti Bakır AŞ Özel Endüstri Bölgesi, amonyak, sülfürik asit, fosforik asit ve gübre üretiminde katma değer sağlayacak. Bugüne kadar 760 milyon dolar yatırım yapılan bölgeye, gelecek dönem de 40 milyon dolar yeni yatırım gerçekleştirilecek.

İLKİ STAR RAFİNERİ

İzmir-Aliağa'da açılan Star Rafinerisi, geçen yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin ilk özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmişti. Böylece, şirketin 2 milyar doları bulması beklenen yeni yatırımlarının, bürokratik engellere takılmadan hızlıca gerçekleşebilmesinin önü açılmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilan edilen 6 özel endüstri bölgesinden biri olan Albayrak Grubu’nun Balıkesir’deki 165 milyon dolarlık yatırımını geçen hafta yerinde incelemişti. 6 bölgedeki toplam yatırım miktarının 3,7 milyar dolar olduğunu belirten Varank, “Bu tutarın yüzde 95’i sıfırdan yeni yatırım. Açıkladığımız endüstri bölgelerindeki yatırım tutarları ve sektör çeşitliği, katma değerli üretim öncülüğünde dönüşüm hedeflerimize hizmet ediyor” dedi.

Yeni bir soluk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırımcı dostu sanayi bölgeleri politikalarının üretim ekosistemine yeni bir soluk getirdiğini belirtti. Varank, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmaların çok daha güçlü bir şekilde süreceğini bildirdi. Türkiye ekonomisinin emin adımlarla yoluna devam ettiğini vurgulayan Varank, “Yatırım ve üretim öncülüğünde büyüme en temel önceliğimiz. Seçim sonrası dönemde yatırımcılarımızın hızla harekete geçmesi, ekonomiye duyulan güvenin somut bir göstergesi. Sanayi yatırımlarını hızlandırmak, teknoloji yoğun üretimin önünü açmak ve yabancı sermaye yatırımlarını özendirmek için tasarladığımız özel endüstri bölgeleri politikamız meyvelerini verdi. Sanayi yatırımlarımız yeni ve güçlü bir ivme kazandı. Yatırım iştahındaki bu artış, inşallah istihdamda da güçlü bir şekilde kendini gösterecek” dedi.

DEVLET KASASINDAN TEK BİR KURUŞ HARCANMADI

Bu bölgelerin kurulması aşamasında devletin kasasından tek bir kuruşun dahi harcanmadığına dikkati çeken Varank, bakanlık olarak temel rollerinin bürokrasiyi sıfırlamak olduğunu bildirdi. Özel endüstri bölgesi kurulurken çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) haricindeki tüm iş ve işlemlerde bakanlığın tek sorumlu kuruluş olduğuna işaret eden Varank, plan onayları, izin ve ruhsatların verilmesi gibi işlemleri doğrudan bakanlığın gerçekleştirdiğini, bu sayede yatırımcıların bürokratik işlemlerle vakit kaybetmediğini vurguladı. Varank, amaçlarının aynı zamanda teknolojik dönüşümünü gerçekleştiremeyen ve yeterli kapasite artırımına gidemeyen büyük ölçekli yatırımcıları teşvik etmek olduğunu kaydetti.