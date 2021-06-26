Ekonomi Kapadokyada üretilen yerli sıcak hava balonu ilk kez yurt dışına satıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapadokya'da üretilen yerli sıcak hava balonu ilk kez yurt dışına satıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde üretimine başlanılan sıcak hava balonu ilk kez yurt dışına ihraç edildi. Firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Hakan Zengin, "Afrika ve Avrupa’dan çok büyük beklentimiz var. Mısır, Hindistan ve Çin’den talepler geldi" dedi.

Haber Merkezi AA İHA
Kapadokyada üretilen yerli sıcak hava balonu ilk kez yurt dışına satıldı
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan firmada yerli ve milli ilk balonun üretilmesinin ardından ilk balon ihracatı da Ruanda’ya gerçekleştirildi. Dünyanın bir çok ülkesinden talep gören yerli ve milli sıcak hava balonları kısa zaman sonra ise tüm dünyada havalanacak.

AA

Firmanın genel müdürü Hakan Zengin yaptığı açıklamada, ilk ihracatımızı Ruanda Cumhuriyeti’ne gerçekleştirmiş bulunuyoruz dedi.

Kapadokya'da balon turları ertelendi
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Kapadokya'da balon turları ertelendi

AA

Zengin, “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ülkemizde sivil havacılık otoritesi. Uluslar arası sivil havacılık kanunlarına göre 192 ülkenin imza attığı kurallar çerçevesinde ilk ihracatımızı Ruanda Cumhuriyetine yaptık. Ruanda’nın tip kabulünü yapmış olması bizim için onur ve gurur verici. Bu, SHGM için de önemli. Zira SHGM bir sivil hava aracı başka bir ülkeye satmış durumda. Hava aracı üretimi amacıyla sertifikasyon sürecimizi 2019 yılında tamamladık” dedi.

AA

“Afrika ve Avrupa’dan yerli balonu bekliyorlar”

Türkiye’nin üretmiş olduğu ilk ve tek yerli milli balon üretim firmasının genel müdürü Hakan Zengin, Afrika ve Avrupa’dan bir çok bekleyen ülke olduğunu ifade etti. Zengin, “Afrika ve Avrupa’dan çok bekleyenimiz var. Mısır, Hindistan ve Çin’den talepler geldi. Tip kabulü ile Afrika’da sıkıntımız kalmadı Afrika’ya rahatça gönderebileceğiz” diye konuştu.

AA

“Yerli balon ülke ekonomisine katkı sunuyor”

Türkiye’de üretimine başlanılan yerli ve milli balonların ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını ifade eden Zengin, “Maddi olarak ülke ekonomisine ciddi katkı sağlanıyor. Türkiye’de yaklaşık 300 sıcak hava balonu var. Maliyeti adet başına 100-150 bin avro civarında” şeklinde konuştu.

Kontrollü normalleşme başladı sıcak hava balonlarına ilgi arttı: Kapadokya'da kartpostallık manzara
FOTOĞRAF 17
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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi manastırları ve ilginç coğrafi şekilleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.
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Sıcak hava balonları, dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerin, bölgedeki tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri kuş bakışı izlemelerine imkan sunuyor.
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Hava koşullarının uygun olduğu günlerde Nevşehir'in Göreme beldesinde sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları bölge semalarında güzel görüntü oluşturuyor.
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Tura katılan turistler, manzarayı balondan fotoğraflarken, çok sayıda turist de çeşitli noktalarda sıcak hava balonlarıyla kaplı arka planı kullanarak fotoğraf çektiriyor.
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KONTROLLÜ NORMALLEŞME SÜRECİYLE HAREKETLİLİK BAŞLADI <br> <br> Bölgede acente işleten, turizmci Halil Atay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir sakinlik yaşanan balon turlarında hareketliliğin kontrollü normalleşme süreciyle başladığını belirtti.
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Kapadokya'nın dünyada, balon turlarının en yoğun yapıldığını merkez konumunda olduğunu kaydeden Atay, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün günlük hava durumu değerlendirmesinin ardından verilen izinle balon turu yapılabiliyor.
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Onlarca balon Kapadokya semalarına renk katıyor.
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Başka yerde bulunmayan eşsiz Kapadokya manzarası, sıcak hava balonlarının oluşturduğu ender rastlanacak görselle bütünleşip harika bir atmosfer oluşturuyor. dedi.
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Kontrollü normalleşme başladı sıcak hava balonlarına ilgi arttı: Kapadokya'da kartpostallık manzara
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla artan turist yoğunluğu sıcak hava balon turlarına da ilgiyi artırdı. Gün doğumunda peş peşe gökyüzüne yükselen onlarca sıcak hava balonu, bölgenin manzarasına ayrı bir güzellik katıyor.


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