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Ekonomi Karadenizdeki tarihi doğal gaz keşfi planlara da yansıdı 2023de cari fazla dönemi başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Karadeniz'deki tarihi doğal gaz keşfi planlara da yansıdı: 2023'de cari fazla dönemi başlıyor

Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğalgaz ile Türkiye'nin cari açığı konuşan ülke olmaktan çıkıp cari fazla veren ülke konumuna geçeceği de belirtilmişti. Bu öngörü dün açıklanan 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'na da yansıdı. Tarihi keşifte bulunan ve 2023 yılında kullanıma sunulması planlanan doğal gazında da etkisiyle cari dengenin bahsedilen dönem itibariyle fazla vermesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük gazın 2023'de kullanılması planlanıyor.
Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük gazın 2023'de kullanılması planlanıyor.

Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğalgazın Türkiye'nin enerji faturasını azaltıp dışa bağımlılıktan da büyük oranda kurtarması beklenirken, tarihi keşfin en büyük katkı yapacağı alanlardan birinin ise cari açık tarafı olması bekleniyordu.

Doğalgaz keşfinin ardından konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çıkarılacak doğal gazın kullanıma sunulmasıyla cari açığın ülke gündeminden çıkarak cari fazlanın konuşulduğu bir döneme geçileceğinin müjdesini vermişti.

Söz konusu açıklamaların ardından Karadeniz'deki 320 milyar liralık tarihi gaz keşfi Bakan Albayrak tarafından açıklanan ve 2021-2022-2023’ü kapsayan üç yıllık ‘Yeni Ekonomi Programı’na da (YEP) yansıdı.

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30 MİLYAR METREKÜP GAZDA KONTRATLAR YENİLENECEK

2021 yılında yenilenecek kontratlardaki doğalgaz fiyatlarının doğalgaz keşfi kaynaklı olarak daha uygun düzeylerde oluşmasının enerji ithalatına olumlu yönde katkı yapacağını belirten Bakan Albayrak, gelecek yıllarda 30 milyar metreküpün üzerinde neredeyse doğalgaz kontratlarında yenilenme olacağını ifade etti.

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2023 YILINDA FAZLA VERECEK

Yenilenecek doğalgaz kontratları ve Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin etkisiyle oluşacak uygun enerji ithalat fiyatları cari dengeye katkı sağlayacak. Bakan Albarak'ın açıkladığı 3 yıllık ekonomi planında cari dengenin 2023 yılı itibariyle fazla vermesi bekleniyor.

Cari işlemler dengesinin GSYH’ye oranının 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 0.7 olarak açık vermesini, program dönemi sonunda ise atılan adımlar, stratejik reformlar ve çıkarılacak gaz ve petrolün etkisiyle fazlaya dönmesi ve kalıcı olması bekleniyor.

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  • Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 kuyusunda yaptığı sondajda keşfettiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin platformların kurulmasının ardından 2023 yılında karaya çıkarılarak kullanılması planlanıyor.

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