Kartur Grup yeni genel merkezini Ataşehir’de hizmete açtı

"Kartur ailesi olarak 25 yıllık başarı hikayesini kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yeni genel merkezimizin açılışı, sadece bir adres değişikliği değil, aynı zamanda geleceğe açılan yeni bir vizyonun başlangıcıdır. Çalışanlarımızın özverisi, iş ortaklarımızın desteği ve müşterilerimizin güveni sayesinde, sektördeki öncü konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ataşehir’de açılan yeni genel merkezimiz, inovasyon ve verimlilik odağında şekillenecek projelerimizin merkezi olacak."