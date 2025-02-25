Kartur Grup yeni genel merkezini Ataşehir’de hizmete açtı

Lojistik, personel taşımacılığı, turizm, otelcilik, otomotiv ve inşaat sektörlerinde hizmet veren Kartur Grup'un yeni genel merkezi, 22 Şubat Cumartesi günü İstanbul Ataşehir’de hizmete açıldı.
Kartur Grup, sektördeki 25'inci yılını özel bir törenle kutlarken, yeni genel merkezinin resmi açılışını da gerçekleştirdi.
- Yeni genel merkez binası; lojistik, personel taşımacılığı, turizm, otelcilik, otomotiv ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde sunduğu hizmetlerle Kartur Grup'un sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir yapı taşı olarak görülüyor.
Açılış törenine yoğun katılım
Açılış töreni, sektörün önde gelen temsilcileri, iş ortakları ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. Tören kapsamında, Kartur Grup’un yatırım planları ve stratejik hedefler kamuoyu ile paylaşıldı.
"Yeni bir vizyonun başlangıcı"
Kartur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Haliloğlu, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
İleri teknoloji ile donatıldı
İleri teknolojiyle donatılmış yeni genel merkez binası, Kartur Grup’un operasyonel süreçlerinde verimliliği artıracak, dijital dönüşümü hızlandıracak ve çalışanlara daha konforlu bir çalışma ortamı sunacak şekilde tasarlandı.
Kartur Grup, yeni genel merkezin açılmasıyla birlikte, inovatif projeler ve sürdürülebilir yatırımlarla hem yerel hem de uluslararası arenada büyümesini daha da hızlandırmayı planlıyor.
Kartur Grup hakkında
1999 yılında kurulan Kartur Grup, lojistik, personel taşımacılığı, turizm, otelcilik, otomotiv ve inşaat sektörlerinde sunduğu yenilikçi ve güvenilir hizmetlerle sektörde önemli bir konumda.