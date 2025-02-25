Fuzul Topraktan'dan ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak tarihi fırsat

"Fuzul Topraktan olarak, ülkemizdeki barınma ihtiyacının ne denli önemli olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda, her geçen gün artan bir kararlılıkla orta ve dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişim sorununu çözmeye yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendimizi sürekli yenileyerek, ülke gündemi ve değişen dünya dinamiklerine uygun olarak daha iyi nasıl hizmet verebileceğimizi sorguluyoruz. Son dönemde yoğun bir şekilde hissettiğimiz konuta erişimle ilgili zorlu süreci aşmak için de iki farklı ödeme planının bulunduğu yeni bir kampanya başlatma kararı aldık. Kaçırılmayacak tarihi bir fırsat sunduğumuzu söylemek mümkün. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız, Fuzul Topraktan’ın kampanyaya dahil olan 5 projesi arasından seçim yaparak, bütçelerine uygun taksitlendirme seçenekleriyle hayallerindeki eve topraktan sahip olabilecekler. Bu kampanyalarla, vatandaşlarımızın ev sahibi olma yolundaki engelleri bir nebze de olsa azaltmayı hedefledik. Önümüzdeki dönemde, sektörün ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda farklı kampanyalar geliştirmeye devam edeceğiz