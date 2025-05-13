Kaynaklar yatırıma

PKK'nın fesih kararıyla; yarım asırdır Türkiye'nin terörle mücadeleye ayırdığı kaynağın başta Güneydoğu ve Doğu illeri başta olmak üzere ülke geneline yayılacak ilave altyapı ve üst yapı yatırımlarına ayrılması sağlanacak. Terörizm, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapısına zarar vermekle birlikte ekonomik gelişimini de engelledi. Terörizm iktisadi faaliyetlere doğrudan ve dolaylı bir şekilde etki etki ettiği için PKK terörünün yoğunlaştığı illerde fiziksel sermaye tahribatı da oluşmuştu.





YATIRIMA ÇARPAN ETKİSİ

Türkiye'nin doğudan PKK ile mücadeleye ayırdığı kaynak bugüne kadar 240 ila 300 milyar doları bulurken, bu rakam hesaplanabilir zararla birleştirildiğinde 3.7 ila 4 trilyon dolar arasında değişiyor. Sadece GAP'a 2028'e kadar ayrılan kalkınma bütçesinin 14 milyar dolar olduğu düşünülürse, terör belasının defedilmesiyle bölge illerinin kalkınmasına 5 yıl içinde ayrılacak bütçenin 5 katı artması bekleniyor. Bu sayede bölge illerinin daha hızlı kalkınması ve yatırım çekmesi sağlanacak.





KİŞİLER REFAHI HİSSEDECEK

PKK'nın kendi feshettikten sonra bölgeye doğrudan yatırımın artması bekleniyor. Böylece sadece Güneydoğu Anadolu'da 3 yıl içinde kişi başına düşün gelirde aylık 49 bin lira artış sağlanacak. Tüketici güveninde yaşanan düşüş, risk algısı ve belirsizliğe bağlı bir şekilde yerli ve yabancı yatırımlarda yaşanan düşüşte tersi yönde hareket gösterecek. Bölgede 198 proje devreye alınacak. Bu projeler için toplamda 496,2 milyar liralık ödenek oluşturuldu. Kamu harcamaları üretken alanlara yoğunlaşacak. 2028 yılına kadar, tarıma 4,6 milyar lira, turizme 19,3 milyar lira, sanayiye ise 16,1 milyar liralık kamu yatırımı hayata geçirilecek. 400 bin hektarlık alanda akıllı sulamaya geçilecek. GAP Entegre Kırsal Kalkınma Programı ile de 50 tarım kooperatifi doğrudan desteklenecek.



