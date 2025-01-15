KFC ve Pizza Hut'ın çekilme kararı tartışılıyor: Boşlukları hızlıca doldurulur

Amerikan merkezli iki gıda firması KFC ve Pizza Hut, Türkiye'deki operasyonlarının önemli bir kısmını durdurdu. Türkiye'nin sektördeki güçlü yapısına dikkat çeken sektör temsilcileri, oluşacak pazar boşluğunun yerli markalar tarafından hızlıca doldurulacağını söyledi.
KFC ve Pizza Hut'ın, Türkiye pazarından çekilmesi tartışılıyor. Amerikan merkezli gıda firmaları KFC ve Pizza Hut'ın, Türkiye'deki operasyonlarının önemli bir kısmını durdurduğu ifade edildi. İki fast food restoran şirketi, şubelerinin işletmecisi olan İş Gıda'nın standartları karşılayamaması ve küresel ortalama satışların önemli ölçüde altında olması nedeniyle şubelerini kapatma kararı aldığını geçtiğimiz günlerde duyurdu.
CİRO HEDEFİNİ TUTTURAMADI
ABD'li fast food restoran işletmeciliği şirketi olan Yum! Brands'ın tek taraflı aldığı kararın üzerinden bir hafta geçtiği halde, ortaklığın tamamen sonlandırıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranı bulunuyor ve bu işlerlerinde binlerce kişi çalışıyor. ABD'li Yum! Brands', ciro hedeflerinin tutturulamamasını kapatma kararına gerekçe gösterse de yerli ortak buna inanmıyor. Ancak, müşteriden çokça şikayet alan KFC ve Pizza Hut'un son zamanlarda ürün fiyatlarında indirime gitmesi dikkat çekmişti.
YERLERİ HIZLA DOLAR
Sektör temsilcileri, bu gelişmenin yerli firmalara yarayacağını ifade ediyor. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkanı Müjdat Sezer, iki firmanın kapanmasının piyasaya negatif anlamda etki yapmayacağına aksine yerli markaların öne çıkışıyla olumlu etkileyeceğini ifade etti. Sezer, “Bu iki global şirketin Türkiye pazarından çıkması yerli firmalarımıza yarayacaktır. Yüksek rekabetten dolayı çekilmiş olabilirler. Özellikle tavukta çok iyi Türk markaları var. Yeni yerli firmalar da çıkabilir. Bizim markalarımız daha kaliteli ve sağlıklı ürünler çıkarıyor. Tavukta yıllık 2 milyon 300 bin ton üretimimiz var. Bu 2 firmanın ise büyük bir tonajı yok. Yani pek etkisi olmaz” dedi.
Tavuk üretimi 2024’te arttı
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'e ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerine göre; tavuk eti üretimi, 2023’ün 11 ayında 2 milyon 128 bin ton iken, 2024’ün aynı döneminde üretim 2 milyon 274 bin tona yükseldi. Kasımda, 216 bin 754 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık yüzde 7,2 arttı, aylık ise yüzde 4,8 azaldı. Kesilen tavuk sayısı, yıllık yüzde 5,6 artışla 115 milyon 777 bin oldu.