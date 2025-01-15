KFC ve Pizza Hut'ın çekilme kararı tartışılıyor: Boşlukları hızlıca doldurulur

ABD'li fast food restoran işletmeciliği şirketi olan Yum! Brands'ın tek taraflı aldığı kararın üzerinden bir hafta geçtiği halde, ortaklığın tamamen sonlandırıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranı bulunuyor ve bu işlerlerinde binlerce kişi çalışıyor. ABD'li Yum! Brands', ciro hedeflerinin tutturulamamasını kapatma kararına gerekçe gösterse de yerli ortak buna inanmıyor. Ancak, müşteriden çokça şikayet alan KFC ve Pizza Hut'un son zamanlarda ürün fiyatlarında indirime gitmesi dikkat çekmişti.

Sektör temsilcileri, bu gelişmenin yerli firmalara yarayacağını ifade ediyor. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkanı Müjdat Sezer, iki firmanın kapanmasının piyasaya negatif anlamda etki yapmayacağına aksine yerli markaların öne çıkışıyla olumlu etkileyeceğini ifade etti. Sezer, “Bu iki global şirketin Türkiye pazarından çıkması yerli firmalarımıza yarayacaktır. Yüksek rekabetten dolayı çekilmiş olabilirler. Özellikle tavukta çok iyi Türk markaları var. Yeni yerli firmalar da çıkabilir. Bizim markalarımız daha kaliteli ve sağlıklı ürünler çıkarıyor. Tavukta yıllık 2 milyon 300 bin ton üretimimiz var. Bu 2 firmanın ise büyük bir tonajı yok. Yani pek etkisi olmaz” dedi.