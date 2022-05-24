Kirada tavan formülüne destek: Hollanda hayata geçirdi

Hükümetin fahiş kiraları frenlemek için masaya koyduğu tavan fiyat formülüne Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı İbrahim Güllü destek verdi. Konut fiyatlarının ve kiraların artışı ile ilgili olarak 2 yıldır mağduriyetler yaşandığını belirten Güllü, “Kamu yararı anlamında Anayasa'mızda hükümler var. Borçlar Kanunu’nun 343. maddesinde kiralarda bir artış belirlenmiş. 12 aylık kira, TÜFE’nin ortalaması neyse ona göre artırılabilir. Bu hukuken mümkün. Hollanda’da bu uygulama hayata geçirildi” diye konuştu.

İbrahim Güllü

MAKSİMUM 5 BİN TL OLSUN

Uygulamanın ne şekilde hayata geçirilebileceği hakkında bilgi veren Güllü, “Belediyedeki rayiç değeri 1 milyon lira olan bir binanın örneğin yüzde altısı baz alındığında bir yıllık kira bedeli 60 bin TL, bu 12 aya bölündüğünde aylık maksimum tavan fiyat 5 bin TL olarak belirlenir. Bu örnek temel alınabilir.”

MAĞDURİYETE SON VERİLECEK

Sığınmacıların geri dönüşü konusunda çalışmaların bulunduğunu, pandeminin etkilerinin bittiğini, turizm sezonunun açıldığını kaydeden Güllü, “Bundan sonra konut arz çoğalacak. Ayrıca kredi imkanlarının da yaygınlaştırılacağı ve kiracı - ev sahibi ilişkilerinden kaynaklanan davaların yüzde 20’ye çıktığı göz önüne alındığında kamu yararı adına geçici süreyle de olsa bir sınırlamanın getirilmesinde fayda var. 3 bakanlık bir oran belirleyerek kira mağduriyetlerine son vereceklerdir” dedi.

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