Kıyı şehirlerine deniz suyu formülü

Bakan Yılmaz, su konusunu en kritik başlıklardan biri olduğunu ifade ederek, "Su zengini bir ülke değiliz. Su konusunda zorlu bir döneme gireceğiz. Suyla ilgili bir komisyon oluşturduk" dedi. Yılmaz, Su Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı dahil ilgili bakanlıkların yer aldığını kaydederek, kıyı kesimlerde deniz suyunu değerlendirmesi dahil pek çok başlıkta çalışma yapılacağını bildirdi.

BÖLGELERE GÖRE BİTKİ DESENİ

Su konusunda tek sorumlu olarak DSİ'nin gösterilmesinin doğru olmadığını kaydeden Yılmaz, "Şehirlerimizin şebekelerin inanılmaz bir kayıp kaçak oranı var. Kayıp kaçakların yüzde 50'ye, yüzde 60'a ulaştığı illerimiz var. Bu illerde önlem alınması gerekiyor" dedi. Havzalar arası su aktarılması ve bölgelere göre bitki deseninin/örtüsünün değiştirilmesinin gerekli hale geldiğinin altını çizen Yılmaz "Suyun kıt olduğu yerlerde suyu az kullanan bitkileri kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.

KAMUDAKİ ARACIN YÜZDE 1.6'SI MAKAMDA

1958 harcama biriminde denetim gerçekleştirildiğini ifade eden Yılmaz, tasarruf genelgesi kapsamındaki payı ortalama yüzde 4,6'dan yüzde 3,1'e düştüğünü söyledi. Kamunun elinde 125 bin 311 araç bulunduğunu bildiren Yılmaz, "(Yüzde 65'i) 85 bini savunmada, (yüzde 9'u) 10 bin 652'si sağlıkta, yüzde 6'sı 7 bin 556'sı tarım ve ormancılıkta, (yüzde 5'i) 6 bin 584'ü eğitimde, (yüzde 4'ü) 5 bin 253'ü adalette, yüzde 11 diğer idarelerde. Makam aracı olarak kullanılanlar ise yüzde 1,6 civarında" bilgisini paylaştı.







