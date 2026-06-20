KOBİ'lere yeşil dönüşüm desteği

Ziraat Bankası, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) yeşil dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) iş birliğiyle "Yeşil İhracat Kredi Paketi" ve "Yeşil Yatırım Kredi Paketi"ni açıkladı. Yeşil İhracat Kredi Paketi kapsamında sunulan kredi desteğinden yararlanmak isteyen firmaların iklim verilerine ortak erişim imkanı sağlayan KKB Greendeks Platformu'nda en az C seviyesinde aktif Greendeks skoruna sahip olmaları gerekiyor. Paket kapsamında kullandırılacak krediler, KGF kefaletiyle sunulacak olup firma veya risk grubu başına kredi üst limiti 50 milyon lira olarak uygulanacak. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) muafiyeti ile sunulan krediler azami 3 ay anapara ödemesiz dönemli ve azami 24 ay vadeli olarak kullandırılacak.

ÜST LİMİT 75 MİLYON TL

Devreye alınan "Yeşil Yatırım Kredi Paketi" kapsamında da KOBİ'lerin yatırımları uygun koşullar ile finanse edilecek. 75 milyon liraya kadar olan kredi talepleri için KGF kefaleti imkanı da sunulacak. Krediden faydalanacak firmaların en az C seviyesinde aktif Greendeks skoruna sahip olması gerekiyor. KGF kefaleti ile kullandırılacak kredilerde firma veya risk grubu başına kredi üst limiti 75 milyon lira ve kredilerde aylık, 3 veya 6 aylık eşit taksitli ödeme planları ile azami 120 ay vade belirlenebilecek.

STRATEJİK KATKI

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, yeni finansman paketleriyle KOBİ'lerin yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandıracaklarını söyledi. KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen de yeni yüzyılda Türkiye'nin üretim gücünü, ihracat kapasitesini ve küresel rekabetçiliğini daha da ileri taşıyacak en önemli dönüşüm alanlarından birinin yeşil ekonomi olduğunu belirtti. Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin ise sürdürülebilirliğin artık yalnızca çevresel bir sorumluluk değil aynı zamanda işletmelerin rekabet gücünü belirleyen stratejik bir unsur haline geldiğini vurguladı.







