Kocaeli Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona doğru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Kocaeli'nin Cedit Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm projesinde toplam 46 blokta inşa edilen 1.097 konutun betonarme imalatları tamamlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından projeye ilişkin yaptığı paylaşımda, hak sahibi Tuncay Kardaş'ın "Arkasında devlet olan her proje başladığı gibi bitiyor" sözlerini alıntılayarak, "Cedit Mahallesi'nde TOKİ güvencesiyle devam eden kentsel dönüşümde sona geldik. Dar sokaklar, riskli yapılar tarihe karışıyor, İzmit'in merkezinde modern ve güvenli bir yaşam alanı yükseliyor" ifadesini kullandı.