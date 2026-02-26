Kocaeli Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona doğru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından projeye ilişkin yaptığı paylaşımda, hak sahibi Tuncay Kardaş'ın "Arkasında devlet olan her proje başladığı gibi bitiyor" sözlerini alıntılayarak, "Cedit Mahallesi'nde TOKİ güvencesiyle devam eden kentsel dönüşümde sona geldik. Dar sokaklar, riskli yapılar tarihe karışıyor, İzmit'in merkezinde modern ve güvenli bir yaşam alanı yükseliyor" ifadesini kullandı.