|
Ekonomi

Konutta ortak kredi dönemi

kredi dönemi Konut kredi faiz oranlarının yüksek olması, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde durgunluğa yol açtı. Bankalar, emlak sektöründeki sıkıntıyı azaltmak ve vatandaşın ev sahibi olabilmesi için ‘ortak konut kredisi’ uygulamasını hayata geçirdi. Kredi, en az 2 kişi en fazla 5 kişi ile alınabiliyor.

Mehmet Ali Parto
04:00 - 20/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:47 - 20/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Son dönemde faizlerin artmasıyla birlikte konut kredisi kullanımının zorlaşması, ‘ortak konut kredisi’ni gündeme getirdi. Vatandaşlar, ortak kredi ile artık daha kolay konut alımı yapabilecek. Kredi en az 2 kişi en fazla 5 kişi ile alınabiliyor. Alınan konut tapusu ortak kredi çeken kişilerin üzerine yapılıyor. Kredi taksitleri ise aynı oranda bölünerek, vatandaşlara yansıtılıyor. Konut kredisinin gayrimenkul sektörüne hareket getireceği ve yatırım amaçlı konut alımını artıracağı belirtiliyor.


AİLE FERTLERİ DE FAYDALANABİLİR

Ortak konut kredisi ile birden fazla kişi, birlikte kredi çekebiliyor. Tek başına ev yatırımı yapamayanlar ortak ödeme ile bu borcun altına girmeyi tercih edebiliyor. Özellikle yatırım yapacak vatandaşlar, gayrimenkul sahibi olma fırsatına sahip olabilecek. Bazı bankalar tarafından verilen bu kredinin daha çok yatırım amaçlı kullanılacağı belirtiliyor. Aynı evde yaşayan birden fazla maaşı olan bireyler bu kampanyadan faydalanabiliyor. Kira yerine kendi evlerini ödemelerinin yanı sıra normal şartlarda istedikleri kredi miktarlarını alamayan kişiler kazançlarını birleştirerek, daha yüksek meblağlarda kredi kullanarak istedikleri gayrimenkulleri alabilme fırsatını yakalıyor.


YATIRIM AMAÇLI KULLANILIR

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, gündemde olan ortak konut kredisini değerlendirdi. Akçam, "Ortak Konut Kredisi, minimum 2 maksimum 5 kişi ile çekilebilecek. Bir kişi ödemezse diğer 4 kişi krediyi ödemek durumunda kalacak. Konuta erişimi kolaylaştıracak bu hareket yatırım amaçlı kullanılacaktır diye tahmin ediyorum. Bana göre gayrimenkul fonu daha mantıklı. Gayrimenkul yatırım fonunda belirli bir pay alınıyor ve yıllık artışa göre pay veriliyor” dedi. Akçam, bu sistemin sürdürülebilir olmayacağını düşündüğünü belirterek, şunları söyledi: “Barınma sorunu için daha kalıcı çözümler üretilmeli. Bu sistem tamamen yatırım amaçlı kullanılabilir. Kira geliri de kişiler arasında bölüşülür. Talep olmazsa kullanılabileceğini pek düşünmüyorum. Son olarak, kredi faiz oranlarının düşmesi için firmalar kendi bünyesinde konut kredisi gibi kredi finansmanı temin etmeli.”


#Ekonomi
#konut
#kredi
#ortak
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kıdem tazminatı için hesap netleşti: Tavan ücret tablosu belli oldu! 1-10-12-15 yıl olanlara...