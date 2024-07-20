Konutta ortak kredi dönemi

Ortak konut kredisi ile birden fazla kişi, birlikte kredi çekebiliyor. Tek başına ev yatırımı yapamayanlar ortak ödeme ile bu borcun altına girmeyi tercih edebiliyor. Özellikle yatırım yapacak vatandaşlar, gayrimenkul sahibi olma fırsatına sahip olabilecek. Bazı bankalar tarafından verilen bu kredinin daha çok yatırım amaçlı kullanılacağı belirtiliyor. Aynı evde yaşayan birden fazla maaşı olan bireyler bu kampanyadan faydalanabiliyor. Kira yerine kendi evlerini ödemelerinin yanı sıra normal şartlarda istedikleri kredi miktarlarını alamayan kişiler kazançlarını birleştirerek, daha yüksek meblağlarda kredi kullanarak istedikleri gayrimenkulleri alabilme fırsatını yakalıyor.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, gündemde olan ortak konut kredisini değerlendirdi. Akçam, "Ortak Konut Kredisi, minimum 2 maksimum 5 kişi ile çekilebilecek. Bir kişi ödemezse diğer 4 kişi krediyi ödemek durumunda kalacak. Konuta erişimi kolaylaştıracak bu hareket yatırım amaçlı kullanılacaktır diye tahmin ediyorum. Bana göre gayrimenkul fonu daha mantıklı. Gayrimenkul yatırım fonunda belirli bir pay alınıyor ve yıllık artışa göre pay veriliyor” dedi. Akçam, bu sistemin sürdürülebilir olmayacağını düşündüğünü belirterek, şunları söyledi: “Barınma sorunu için daha kalıcı çözümler üretilmeli. Bu sistem tamamen yatırım amaçlı kullanılabilir. Kira geliri de kişiler arasında bölüşülür. Talep olmazsa kullanılabileceğini pek düşünmüyorum. Son olarak, kredi faiz oranlarının düşmesi için firmalar kendi bünyesinde konut kredisi gibi kredi finansmanı temin etmeli.”