Konutta yılın en yüksek satışı

Konut satışında yüksek faiz oranlarına rağmen, 134 bin 155 adetle ağustosta yılın en yüksek aylık rakamına ulaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre, ülke genelinde konut satışı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu.İpotekli konut satışları ise ağustosta yıllık bazda yüzde 17,1 azalarak 13 bin 574 oldu. Ocak-ağustosta ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 806 bin 317'ye çıktı.

KREDİYLE SATIŞ DİP SEVİLELERDE

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Ocak-ağustos dönemindeki ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 azalışla 76 bin 485 oldu.

Yabancıya satış %26,2 azaldı

Ağustosta yabancılara 2 bin 257 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 26,2 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak hesaplandı. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 838 konutla İstanbul aldı. Bu ili, 696 konutla Antalya ve 174 konutla Mersin takip etti.

YIL SONU TAHMİNLERİ OLUMLU

Konutta iki aydır dikkat çeken hareketliliği değerlendiren sektör temsilcileri, bu tablonun kredi maliyetlerinin makul seviyeye çekilmesiyle daha da iyileşeceğini belirtiyor. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ramadan Kumova, konut satışlarının iki aydır artış eğiliminde gittiğini, yıl sonu tahminlerinin ise olumlu olduğunu kaydetti. Kumova, “Konutta, temmuzda yıllık bazda yüzde 16 artış olmuştu, yıl sonu tahminlerini yapabilmek için ağustos verisini bekliyorduk. Ağustos’taki yüzde 9,9’luk yükseliş yıl sonu tahminlerimizi daha olumlu yorumlamak açısından yol gösterici oldu” dedi. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik ise elinde parası olan yatırımcıların ve konut ihtiyacı olanların konuta yöneldiğini söyledi.

Krediye ulaşım kolaylaşırsa işler açılır

Beyaz Group İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Beyaz, “Faizlerin yüksek olması dolayısıyla krediye erişilememesi konut satışlarını ve konut sahibi olmayı zorlu hale getiriyor. Bu da stok yaratıyor. Eğer enflasyon düşer ve kredi faizlerinde bir düşüş olursa 2025'te konut satışları tekrardan iyileşebilir. Bankaların düşük faizli kampanyalar yapması gerekiyor” dedi. İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık ise, “Bundan sonra bu artışın devam edeceğini tahmin ediyoruz. Krediye ulaşım mümkün olursa konut sektörünün yeniden güzel günlere kavuşacağını söyleyebiliriz” dedi.











