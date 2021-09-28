Kripto paraya bir darbe de Alibaba'dan: Kripto madencilik cihazlarının satışını durduruyor

Darbe üstüne darbe yiyen kripto borsasına bir darbe de e-ticaret devi Alibaba’dan geldi. Alibaba, kripto para madencilerini üzecek bir açıklama paylaştı.

Kripto madencilik ekipmanlarını satmayacak

Alibaba, 8 Ekim’den itibaren bütün kripto madencilik cihaz ve ekipmanlarının satışını durduracağını açıkladı.

Alibaba, alınan kararı şu açıklama ile duyurdu:

“Alibaba.com, çeşitli uluslararası pazarlarda dijital para birimleri ve bunlarla ilgili ürünlerle ilgili, yasa ve düzenlemelerin istikrarsızlığını göz önünde bulundurarak yapılan değerlendirmenin ardından, kripto madenciliği için kullanılan donanımların satışını yasaklamıştır.”

Buna ek olarak Alibaba, madencilikle alakalı diğer iki satış kategorisinin de kapatılacağını açıkladı.