|
Ekonomi

Kurban Bayramı tatilinde demir yollarını 7,5 milyon kişi kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilini kapsayan 14-22 Haziran tarihlerinde demir yolu projeleriyle 7 milyon 519 bin 428 yolcu taşındığını ifade etti. Uraloğlu, "Bayram tatili döneminin başlangıcı olan 14 Haziran'da, 39 bin 962 kişiyle YHT ile taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık" dedi.

13:37 - 23/06/2024 Pazar
AA
Bakan Uraloğlu, YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde ilave seferler ile ek vagonların hizmete konulduğunu belirtti.
Bakan Uraloğlu, YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde ilave seferler ile ek vagonların hizmete konulduğunu belirtti.

Uraloğlu, Kurban Bayramı tatilinde yüksek hızlı tren (YHT) ve Bakanlık tarafından işletilen kent içi raylı sistemlerin kullanım verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların artan seyahat taleplerini karşılamak için aldıkları önlemlere işaret eden Uraloğlu, YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde ilave seferler ile ek vagonların hizmete konulduğunu belirtti.

Uraloğlu, kent içinde de Marmaray, Başkentray, İzban ile Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarının bayram süresince ücretsiz hizmet verdiğini bildirerek, "14-22 Haziran tarihlerinde demir yolu projeleriyle 7 milyon 519 bin 428 yolcu taşındı." dedi.

Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya parkurlarında ilave YHT setleriyle 9 bin 660 kişilik ek kapasite artışı sağlandığını aktaran Uraloğlu, "14-22 Haziran tarihlerinde hizmet veren YHT'lerimizle 326 bin 819 vatandaşımız seyahat etti. Bayram tatili döneminin başlangıcı olan 14 Haziran'da, 39 bin 962 kişiyle YHT ile taşınan en yüksek yolcu sayısına ulaştık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, bu dönemde ana hat ve bölgesel trenlere de vagon ilavesiyle 15 bin 800 ek koltuk kapasite artışı sağlandığını anımsatarak, demir yolu altyapısının yenilenmesiyle ana hat trenlerinde seyahat konforunun arttığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Kurban Bayramı tatili boyunca İzmir Mavi, Doğu, Güney-Vangölü, Konya Mavi, 4 Eylül Mavi, 6 Eylül, 17 Eylül, Ege, Erciyes, Pamukkale, Ankara ana hat ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı, Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine pulman ve yataklı vagonlar ilave ettiklerine işaret eden Uraloğlu, 280 vagon ilavesiyle trenlerde 15 bin 800 kişilik yolcu kapasitesi sağladıklarını açıkladı.

Uraloğlu, bu trenlerde söz konusu tarihlerde 327 bin 980 yolcu taşıdıklarının bilgisini vererek, başta Marmaray olmak üzere Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hatlarında da 4 milyon 433 bin 952 yolcu taşındığını ifade etti.

"İstanbul'daki kent içi raylı sistem projelerimizden 4 milyon 433 bin 952 vatandaşımız yararlandı"

İstanbul'un iki yakasını demir yolu ile birbirine bağlayan Marmaray'ın, Gebze-Halkalı güzergahında 14-22 Haziran'da 4 milyon 152 bin 909 vatandaşa hizmet verdiğini aktaran
Uraloğlu, "Sirkeci-Kazlıçeşme hattını 69 bin 290, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattını da 211 bin 753 vatandaşımız kullandı. Böylece Bakanlığımıza bağlı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen İstanbul'daki kent içi raylı sistem projelerimizden 4 milyon 433 bin 952 vatandaşımız yararlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Kayaş-Sincan güzergahında hizmet veren Başkentray hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Başkentray, Ankara'nın tam merkezinden geçerek doğu ve batısındaki önemli yerleşim merkezlerini birbirine bağlıyor. Toplu taşıma sistemlerine de entegre olan Başkentray, aynı zamanda YHT ile de entegre hizmet veriyor. Bu nedenle başkent Ankara'da yaşayan vatandaşlarımızı tercih ettiği Başkentray'ın yolcu sayısı da sürekli artıyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da ücretsiz olan Başkentray'ı tatil boyunca 492 bin 13 yolcu kullandı. İzban da bayram tatili boyunca vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı hatlardan oldu. 14-22 Haziran'da İzban ile 1 milyon 938 bin 664 vatandaşımız seyahat etti."

#Kurban Bayramı
#Abdulkadir Uraloğlu
#YHT
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dul ve engelli aylıklarına temmuzda zam yapılacak mı? Dul ve yetim maaşı ne kadara olacak? Yüzde 25, 50, 75 hisse oranına göre maaş tablosu