Kuveyt Türk öğrencileri teknolojiyle buluşturdu

Kuveyt Türk, çocukların erken yaşta teknolojiyle üretken biçimde tanışmalarını hedefliyor. Proje kapsamında seçilen okullara hem bilgisayar hem de kodlama seti dağıtılıyor. Konya’daki etkinlikte konuşan Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, projenin yalnızca bir eğitim girişimi değil, geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı. Sel, "Teknoloji iştirakimiz Architecht ile birlikte yürüttüğümüz bu proje, genç zihinleri teknolojiyle tanıştırıyor. Biz, geleceğin dünyasında farkı sadece teknolojiyi kullananların değil, onu üreten ve dönüştüren çocukların oluşturacağına inanıyoruz. Teknoloji bizim için yalnızca ekranlar değil; paylaşmak, birlikte üretmek ve değerlerle geleceği şekillendirmek demek" ifadelerini kullandı.