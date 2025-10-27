Yeni Şafak
Kuveyt Türk öğrencileri teknolojiyle buluşturdu

Burak Karaca
04:0027/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Kuveyt Türk, teknoloji iştiraki Architecht ile birlikte yürüttüğü ‘Geleceğe Yazılım Projesi’ kapsamında Konya’daki öğrencilerle bir araya geldi.

Erdem Beyazıt Ortaokulu ve Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, uygulamalı robotik ve kodlama eğitimlerine katılarak teknolojiyle üretmenin heyecanını yaşadı.

GELECEĞE YATIRIM

Kuveyt Türk, çocukların erken yaşta teknolojiyle üretken biçimde tanışmalarını hedefliyor. Proje kapsamında seçilen okullara hem bilgisayar hem de kodlama seti dağıtılıyor. Konya’daki etkinlikte konuşan Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, projenin yalnızca bir eğitim girişimi değil, geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı. Sel, "Teknoloji iştirakimiz Architecht ile birlikte yürüttüğümüz bu proje, genç zihinleri teknolojiyle tanıştırıyor. Biz, geleceğin dünyasında farkı sadece teknolojiyi kullananların değil, onu üreten ve dönüştüren çocukların oluşturacağına inanıyoruz. Teknoloji bizim için yalnızca ekranlar değil; paylaşmak, birlikte üretmek ve değerlerle geleceği şekillendirmek demek" ifadelerini kullandı.

48 ŞEHİRDE 80 BİN ÇOCUĞA POZİTİF ETKİ

Kuveyt Türk’ün 2018’de 'Geleceği Değerlerimizle Kodlayalım' anlayışıyla başlattığı proje, 2023 itibarıyla 'Geleceğe Yazılım' adıyla genişletildi. Türkiye genelindeki devlet okullarında bilgisayar laboratuvarları kurarak, öğrencilerin erken yaşta teknolojiyle tanışmalarını sağlayan proje kapsamında bugüne kadar 48 şehirde 174 okulda robotik kodlama laboratuvarı kuruldu, 2 bin 414 bilgisayar öğrencilerin kullanımına sunuldu. Proje sayesinde 80 bine yakın çocuk doğrudan fayda sağlarken, 50 binden fazla öğrenciye dolaylı olarak ulaşıldı.



