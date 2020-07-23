Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir

Koronavirüs salgını sürecinde altının yükselişi devam etti. Her gün yeni bir rekora imza atan altının gramı 413 lirayı gördü.

35 yıldır Diyarbakır’da kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, çiftlere ve yatırımcıya seslenerek altın yatırımlarının devam etmesi çağrısında bulundu. Altının bu haftayı 425 lira civarında kapatacağını düşündüklerini kaydeden Yüksel, yıl sonuna kadar gram altının 450 lirayı bulacağını öne sürdü.

FOTOĞRAF 9 Koronavirüs salgını sürecinde altının yükselişi devam etti. Her gün yeni bir rekora imza atan altının gramı 413 lirayı gördü. 35 yıldır Diyarbakır’da kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, çiftlere ve yatırımcıya seslenerek altın yatırımlarının devam etmesi çağrısında bulundu. Altının bu haftayı 425 lira civarında kapatacağını düşündüklerini kaydeden Yüksel, yıl sonuna kadar gram altının 450 lirayı bulacağını öne sürdü. Gram altın yıl sonuna kadar 450 lirayı bulacak <br> <br> Kuyumcu Mehmet Yüksel, altının yükselişinin devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Türkiye’de çiftlerin evlilik zamanında altına daha fazla önem verdiğini aktaran Yüksel, Çünkü altını olmadı mı evlenemez, düğün yapamaz. Ondan dolayı bu büyük bir sıkıntı bizim buralarda. Bu altın ne olur, düşer mi acaba, bekleyelim, düğünü erteleyelim mi diye sıkıntıların içerisindeydi... Ben bunun bu hafta içerisinde gramı 425’i bulacağına bakıyorum ve yıl sonuna 450 civarını rahat bulacağını, eğer bu şekilde devam ederse. Bizim burada yatırımcılara ve çiftlere tavsiyemiz budur, kesinlikle altınınızı alın. Altın düşer gibi bir beklenti içinde olmayın dedi. Patenti olmayan ürün almasınlar <br> <br> Altının en önemli yatırım aracı olduğunu vurgulayan Yüksel, sözlerine şöyle devam etti: Bakıyoruz vatandaşlar yavaş yavaş dövizden de çıkıyor. Faizden de çıkıyorlar, Merkez Bankası da bu konuda politikası iyidir. Vatandaşlara tavsiyem budur, eğer altın olarak alacaklarsa cumhuriyet altını, bilezik, kırılmayan, işçiliği olmayan bilezik ve has altın 24 ayarı tercih ediyoruz... Az bir kar ve kırılma payı vardır. Yatırım olarak onları tavsiye ediyoruz. Patenti olmayan ürünü almasınlar. Güvenebilecekleri kuyumcuyu tercih etsinler. Darphaneden çıkan ürünler, yani devlettin kontrolünde TSE imzalı ürünleri tercih etsinler... Bunda külçe ve cumhuriyet altınlar aynı şekilde. Biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Bizim vatandaşlardan beklentimiz böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman mutlaka kuyumcular dernek başkanlığına şikayette bulunsunlar. Kuyumculardan gram altın tahmini Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Kuyumculardan gram altın tahmini Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Her güne yeni bir rekorla başlayan altının gramında yükseliş devam ediyor. Kuyumcular ise yıl sonunda gram altın ne kadar olur? sorusuna yanıt aramaya çalışıyor. İşte kuyumculardan gram altın fiyatlarına yönelik açıklama... BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Gram altın yıl sonuna kadar 450 lirayı bulacak"

Kuyumcu Mehmet Yüksel, altının yükselişinin devam edeceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

Türkiye’de çiftlerin evlilik zamanında altına daha fazla önem verdiğini aktaran Yüksel, "Çünkü altını olmadı mı evlenemez, düğün yapamaz. Ondan dolayı bu büyük bir sıkıntı bizim buralarda. Bu altın ne olur, düşer mi acaba, bekleyelim, düğünü erteleyelim mi diye sıkıntıların içerisindeydi. Ben bunun bu hafta içerisinde gramı 425’i bulacağına bakıyorum ve yıl sonuna 450 civarını rahat bulacağını, eğer bu şekilde devam ederse. Bizim burada yatırımcılara ve çiftlere tavsiyemiz budur, kesinlikle altınınızı alın. Altın düşer gibi bir beklenti içinde olmayın" dedi.

EKONOMİ Altın rekora doymuyor, yükselişini sürdürüyor

"Patenti olmayan ürün almasınlar"

Altının en önemli yatırım aracı olduğunu vurgulayan Yüksel, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakıyoruz vatandaşlar yavaş yavaş dövizden de çıkıyor. Faizden de çıkıyorlar, Merkez Bankası da bu konuda politikası iyidir. Vatandaşlara tavsiyem budur, eğer altın olarak alacaklarsa cumhuriyet altını, bilezik, kırılmayan, işçiliği olmayan bilezik ve has altın 24 ayarı tercih ediyoruz. Az bir kar ve kırılma payı vardır. Yatırım olarak onları tavsiye ediyoruz. Patenti olmayan ürünü almasınlar. Güvenebilecekleri kuyumcuyu tercih etsinler. Darphaneden çıkan ürünler, yani devlettin kontrolünde TSE imzalı ürünleri tercih etsinler. Bunda külçe ve cumhuriyet altınlar aynı şekilde. Biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Bizim vatandaşlardan beklentimiz böyle bir şeyle karşılaştıkları zaman mutlaka kuyumcular dernek başkanlığına şikayette bulunsunlar."

FOTOĞRAF 10 Altın fiyatlarında yaşanan artışlar sonrasında vatandaşların gözdesi gram altın oldu. Kocaeli’de 411 TL’den satılan gram altın ve 220 TL’ye kuyumcu mağazalarında vitrinlerde yerini alan yarım gram altın, vatandaşlara yoğun ilgi gösteriyor. . 675 TL’ye satılan çeyrek altının fiyatını yüksek bulan vatandaşlar, düğünlerde takı takmak için gram ve yarım gram altınlara yöneliyor. Fiyatların yükselmesi nedeni ile düşük ayardaki altınlarda vitrinlerde yerini almaya başladı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kuyumcular Çarşısı esnafı ise takı için yapılan alışverişlerde gram ve yarım gram altınların tercih edildiğini belirterek, altın fiyatlarında yaşanan artışın yatırımcıları altına yönlendirdiğini söyledi. “Gram ve yarım gram altınlara rağbet var” <br> <br> İnsanların gramajı düşük ürünlere daha çok ilgi göstermeye başladığını ifade eden kuyumcu mağazası işletmecisi Yasin Mehmet Eryılmaz, “Artışlar devam ediyor. Altının şu andaki fiyatı da yüksek. Pandemi sürecinde dükkanlar kapalıydı. Düğünler de ertelendi. 1 Temmuz itibari ile düğün sezonunun açılmasıyla da bizim işlerimiz de açıldı. Ama altın fiyatları pandemiden önceki sürece göre arttı... Altın fiyatlarının yıl başına doğru daha çok artacağı konuşuluyor. Ama düğün yapacak olanlar mecbur olarak altın alıyor. Ama alacak olanlar 5 alacağına 3 alıyor. Düğünlerde para takılması yasak olduğu için gram ve yarım gram altınlara rağbet var. Ama düğünlerde yine bilezik alınıyor. Daha çok hafif tarzdaki ürünlere yönlenmiş durumdalar” dedi. “Eskiden vitrinlerde 8 ayar altın çok bulundurulmazken şimdi 8 ayar ürünler mevcut” <br> <br> Fiyatların yükselmesi nedeni ile düşük ayar altınların da vitrinlerde erini aldığını belirten bir diğer işletmeci Mehmet Mamik ise, “Fiyatlar yükseldi. Fiyatların yükselmesi kuyumcu esnafını olumsuz etkiledi. İnsanların alım gücü düştüğü için bozdurmaya ilgi gösteriyorlar. Alımdan daha çok bozdurma var... Süreçte yatırımcılar alım yapıyor. Eskiden 10 kişi alım yapıyordu ise şimdi 3 kişi yapıyor. Düğünlerde insanlar altın almak zorundalar. Eskiden 14 ayar bir set 5 bin TL’yken şimdi 9-10 bin TL oldu. Bundan dolayı altının ayarını düşürmeye yol açıldı. Eskiden vitrinlerde 8 ayar altın çok bulundurulmazken şimdi 8 ayar ürünler mevcut” diye konuştu. Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın Takı takmak isteyenlerin yeni gözdesi yarım gram altın Altın fiyatlarında son gelişmeler merak ediliyor, hareketlilik sürüyor. Altın fiyatlarında meydana gelen artışlar, düğünlerde takı takmak isteyen vatandaşların gram altının yanı sıra, yarım gram altına rağbetini arttırdı. Kocaeli'de bulunan kuyumcu mağazaları işletmecileri ise fiyatların yükselmesi nedeni ile düşük ayardaki altınların da vitrinlerde yerini aldığını söyledi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 8 Antalya'da Selekler Çarşısı içinde bijuteri ürünleri satan bir dükkanda imitasyon altın bilezik, set ve yüzüklerin yanı sıra, pırlanta görünümlü ürünler vitrinleri süslemeye başladı. Bijuteri dükkanında çalışan Deniz Akbulut (41), düğün sezonunun açılması ve altın fiyatlarının yükselmesiyle düğün yapacak kişilerin altın görünümlü imitasyon ürünlere ilgisinin artığını anlattı. Düğünlerde en çok altın bilezik ürünlerine yönelim olduğunu belirten Akbulut, gerçek bileziğin ortalama 3-4 bin TL'den başladığını, gerçeğini aratmayan imitasyon bileziklerin ise 20 TL'den satışa sunulduğunu söyledi. ALTIN FİYATLARININ YÜKSEKLİĞİ İNSANLARI ETKİLİYOR <br> <br> Pandemi döneminde işlerin azaldığını, normalleşmeyle birlikte düğün sezonunun açılmasıyla işlerinin iyiye gittiğini anlatan Deniz Akbulut, altın fiyatlarının da yüksekliği nedeniyle imitasyon görünümlü altınlara ilginin yoğunlaştığını anlattı. Düğün yapacak kişilerin ve ailelerin imitasyon ürünlere yöneldiğini belirten Akbulut, İmitasyon üründen imitasyon ürüne fark var. Bizim kullandığımız ürün grupları kararma yapmayan, gerçeğine yakın, deformasyona uğramayan, oksitlenmeyen, birinci kalite imitasyonları kullanıyoruz. İnsanlar zor şartlar altında evlenirken bir de altın fiyatlarının yüksek oluşu haliyle insanları zorluyor. Bu sebepten imitasyon ürünlere ilgi var dedi. DÜĞÜNDE 'EL ALEM NE DER' KAYGISI YAŞANIYOR <br> <br> Düğünlerin vazgeçilmezi takıların gösteriş için çok önemli olduğunu aktaran Deniz Akbulut, Müşterilerimizle konuştuğumuz kadarıyla 'el alem ne der' kaygısıyla karşılaştıklarını söylüyorlar. İmitasyon takılarda bilezikler, setler, kelepçeler, yüzükler, kolyeler tercih ediliyor. Genel olarak altın grubu ürünlerine talep var. Temmuz itibarıyla düğün salonlarının da açılmasıyla ister istemez talepler arttı diye konuştu. İMİTASYON ALTIN BİLEZİKLER 20 TL'DEN BAŞLIYOR <br> <br> İmitasyon ürünler arasında en çok bileziğe talep olduğunu vurgulayan Deniz Akbulut, Gelinler 1-2 bilezik takmıyor en az 6-10 arası takıyor. Ancak 1-2 gerçek bilezik alıyorlar. Kalanını yanına imitasyon olarak koyuyorlar. En azından görüntüde güzel görünüyor. Altın bilezik ortalama 3-4 bin TL'ye satılıyor. Bizdeki imitasyon grubundaki altın bilezikler 20 TL'den başlıyor, kalınlığına göre 40 TL'ye kadar çıkabiliyor. Aileler ortalama 6 bilezik alıyor dedi. 'MİHENK TAŞINDA SİLİNİYORSA İMİTASYON' <br> <br> Antalya'da 20 yıllık kuyumcu Fatih Tahal, imitasyon bilezikle altın bilezik arasında ayırt edici 3 özellik olduğunu anlattı. Fatih Tahal, İmitasyon bileziği incelediğimizde gerçek bileziğe göre daha hafiftir. Kuyumcular olarak elimize aldığımızda anlıyoruz. Fakat müşterinin bunu anlaması çok zor. Aynı zamanda imitasyon bilezik metal olduğu için ortadan kestiğinizde renginin sarı olmadığı, metal renkte olduğu görülür. Kuyumcuların genellikle kullanmış olduğu mihenk taşı dediğimiz bir taş var. Bu taş üzerinde test edip altının gerçek veya sahte olduğunu test edebiliyoruz. İmitasyon bileziği mihenk taşına sürüyoruz. Taşta bir iz bırakıyor. Ardından altınlar için özel ayar suyunu o izin üzerine döktüğümüzde imitasyon bileziğin izi taşın üzerinden kaybolmaya başlıyor. Mihenk taşının üzerinden silindiği zaman bileziğin aslında gerçek olmadığı, yani imitasyon olduğu açıkça anlaşılabiliyor. Eğer gerçek altın olsaydı, mihenk taşına altın suyunu sürdüğümüz zaman oradaki izde hiçbir değişiklik olmazdı diye konuştu. İMİTASYON BİLEZİK OLDUĞUNU KUYUMCUYA GELİNCE ANLADILAR <br> <br> Düğün sırasında takılan çeyrek altın veya bilezik gibi ürünlerin sahte olduğunu anlayamayan yeni evli çiftler de olduğunu belirten Fatih Tahal, Bazen gelen bileziklerin içinde imitasyon olduğunu duyduğumuz, karşılaştığımız zamanlar olabiliyor. Kuyumculara gittiklerinde o ürünün imitasyon olduğu hemen anlaşılıyor. Testini yaptığı zaman müşteriye gösterip, o ürünün sahte olup olmadığını hakkında bilgilendirme yapılıyor diye konuştu. VATANDAŞ GERÇEKLE SAHTEYİ AYIRT EDEMEDİ <br> <br> Sokakta 2 vatandaşa gerçek ve imitasyon bilezik uzatan ekip, hangisinin gerçek, hangisinin imitasyon olduğunu sordu. Her 2 vatandaş da imitasyon bileziği gerçek sanarak ayırt etmekte güçlük çekti. Bölge esnafı Ali Göcen (48) imitasyon bileziği göstererek, Ağırlığı ve rengi nedeniyle bu bileziğin gerçek olduğunu düşünüyorum dedi. Musa Göçen (35) ise İki bileziğe de bakıldığında ayırt edilemiyor. 2'si de gerçek gibi görünüyor. Bunu anlamak çok zor, kuyumcu olmak gerekir. Ben şu bileziğin gerçek olduğunu düşünüyordum ama sahteymiş dedi. Altın fiyatları arttı, imitasyon ürünler kurtarıcı oldu Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Altın gramının 400 TL'ye kadar ulaşmasının ardından düğün yapacak kişiler, imitasyon görünümlü altın ürünlere yöneldi. Ortalama fiyatı 3-4 bin TL değerinde olan altın bilezik yerine 20 TL'ye gerçeğini aratmayan bilezikler gelinlerin kollarını süslemeye başladı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder