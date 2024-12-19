Lojistik hizmeti İskenderun’dan

Esad rejiminin sona ermesinin ardından gözler Suriye'nin yeniden inşasına çevrildi. Savaş nedeniyle altyapı, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin büyük darbe aldığı ülkede, toparlanmanın en az 10 yılı bulması bekleniyor. İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülkedeki konutların yüzde 17,5’i, sağlık tesislerinin yüzde 50’si, okulların yüzde 40’ı yıkıldı. Elektrik altyapısının ise yüzde 70’i zarar gördü. Gereken bütçe de en az 400 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Suriye’nin yeniden imarı ve çöken altyapının ayağa kaldırılması için uluslararası toplumun desteği gerekiyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Körfez ülkelerinin ekonomik olarak elini taşın altına koyması bekleniyor. Bu birlik ve ülkelerden Suriye’ye gönderilecek yardımların ve yeniden inşa süreci için gerekli olan inşaat malzemelerinin lojistiği için de adresler tartışılıyor. Uluslararası İskenderun Limanı’ndan da lojistik sağlanacağı öğrenildi. Deniz yoluyla gelen ürünler Suriye'ye İskenderun Limanı üzerinden ulaşacak.