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Lojistik hizmeti İskenderun’dan

Lojistik hizmeti İskenderun’dan

Merve Safa Akıntürk
04:0019/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suriye’nin yeniden inşa sürecinde özellikle altyapı projeleri, inşaat sektörü ve lojistik faaliyetlerde İskenderun Limanı anahtar rol oynayacak. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Körfez ülkelerinden Suriye’ye gönderilerek yardımların yanı sıra bu yeniden inşa sürecinde ihtiyaç duyulan araçlar da İskenderun Limanı üzerinden bölgeye ulaştırılması bekleniyor.

Esad rejiminin sona ermesinin ardından gözler Suriye'nin yeniden inşasına çevrildi. Savaş nedeniyle altyapı, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin büyük darbe aldığı ülkede, toparlanmanın en az 10 yılı bulması bekleniyor. İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülkedeki konutların yüzde 17,5’i, sağlık tesislerinin yüzde 50’si, okulların yüzde 40’ı yıkıldı. Elektrik altyapısının ise yüzde 70’i zarar gördü. Gereken bütçe de en az 400 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Suriye’nin yeniden imarı ve çöken altyapının ayağa kaldırılması için uluslararası toplumun desteği gerekiyor. Bu kapsamda Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Körfez ülkelerinin ekonomik olarak elini taşın altına koyması bekleniyor. Bu birlik ve ülkelerden Suriye’ye gönderilecek yardımların ve yeniden inşa süreci için gerekli olan inşaat malzemelerinin lojistiği için de adresler tartışılıyor. Uluslararası İskenderun Limanı’ndan da lojistik sağlanacağı öğrenildi. Deniz yoluyla gelen ürünler Suriye'ye İskenderun Limanı üzerinden ulaşacak.


#Ekonomi
#Suriye
#İskenderun

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