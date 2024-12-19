Samsun-Mersin arasına otoyol

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 4 yıllık bölgesel gelişme stratejisini hazırladı. Üretim-istihdam-ihracat ile büyümeyi hedefleyen Türkiye, 7 bölgesi için Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’ni (BGUS) planladı. Ulaşım altyapısından tarımsal yeniliklere, sanayi üretiminden nitelikli iş gücü yatırımlarına kadar birçok alanda planlanan bu projeler, yerel potansiyeli harekete geçirerek ulusal kalkınmaya katkıda bulunacak, Anadolu’ya yatırımlar artacak.





HIZLI TREN HATTI DA YAPILACAK

Yapılan planlamada doğu-batı ve kuzey-güney bağlantıları güçlendirilerek bölgelerin birbiriyle bütünleşmesi ve kalkınmanın ülkenin tamamına yayılması sağlanacak. Bu kapsamda Erzurum, Van, Samsun, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Trabzon bölgesel merkezler haline getirilecek. Bu iller arasında hem kara yolu hem de yüksek kapasiteli demir yolları oluşturularak ana gelişme koridorları kurulacak. Samsun-Mersin Otoyolu Projesi, Karadeniz ve Akdeniz Bölgeleri arasındaki ticari ve lojistik bağlantıları güçlendirecek. Bu otoyol ile Samsun ve Mersin limanlarından uluslararası pazarlara erişim kolaylaşacak, güzergâh üzerinde bulunan yerleşimlerin ekonomik etkileşimi artacaktır. Aynı güzergahta planlanan hızlı tren hattı da hem yolcu hem de yük taşımacılığında önemli bir rol üstlenecek.





TEK KÜRESEL İL İSTANBUL

Yapılan stratejide İstanbul ‘küresel il’ olarak yer alırken, potansiyel küresel iller olarak Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli sıralandı. Erzurum, Van, Samsun, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Trabzon ise yapılan planlama ile bölgesel merkezler haline getirilecek. Bu iller arasında hem kara yolu hem de yüksek kapasiteli demir yolları oluşturularak ana gelişme koridorları kurulacak.





TARIMDA 7 ŞEHRE ÖNCELİK

Tarım sektöründe rekabetçi illerde yenilikçi uygulamalar ön planda olacak. Manisa, Konya, Adana, Mersin, Hatay, Muğla ve Balıkesir illerinde genç girişimcilik ve kooperatifleşme desteklenerek bu iller tarımsal kalkınmada öncelikli hale getirilecek. Üniversitelerle iş birliği yapılarak dijital tarım teknolojileri yaygınlaştırılacak, akıllı tarım uygulamaları ile verimlilik artırılacak.





İLLERE YATIRIM PLANLAMASI

Sanayi üretiminde orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlere öncelik verilecek. Yalova’da kimya ve makine sanayi, Çorum’da makine ve savunma sanayii, Sivas’ta savunma sanayii ve optik ürünleri, Isparta’da sağlık ve kozmetik ürünleri, Bolu’da elektronik sanayi, Zonguldak’ta ise makine ve gemi inşa sanayii büyüme potansiyeli taşıyan sektörler olarak desteklenecek.



