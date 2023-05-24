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Ekonomi

Londra ve Amsterdam'ı geride bıraktı: İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

İstanbul Havalimanı, 15-21 Mayıs tarihlerinde günlük ortalama bin 401 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

20:44 . 24/05/2023 Çarşamba
AA
İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 15-21 Mayıs tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Söz konusu rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1401 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1330 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1302 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da
"Eurocontrol tarafından yayımlanan 20. hafta verilerine göre, İstanbul Havalimanı günde ortalama 1401 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Bizi tercih eden tüm yolcularımıza teşekkür ederiz."
ifadelerine yer verildi.


#Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı
#İGA
#İstanbul Havalimanı
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