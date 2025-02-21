Lüks gayrimenkulde Türk-İtalyan iş birliği

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren RAMS Global ile İtalyan moda markası ETRO, iş birliğine gitti. RAMS, geçtiğimiz ekim ayında Milano’da dünyaca ünlü İtalyan moda markası ETRO ile gerçekleştirdiği imza töreninin ardından ilk projesini dün İstanbul’da tanıttı. Projenin yatırım bedelinin 450 milyon avro olduğu öğrenildi. İç mimarisi ETRO’nun ikonik dokunuşuyla tasarlanan ETRO Residences İstanbul, 1+1’den 4+1’e kadar farklı büyüklükteki 468 daireden oluşuyor. Daire teslimleri 2025 yılı bitmeden yapılacak, 2026’nın ilk çeyreğinde de yaşam başlayacak. Maslak'ta yükselen proje; sonsuzluk havuzu, helikopter pisti, paylaşımlı çalışma alanlarının yanı sıra metro bağlantısıyla ünlü restoranlar, kültür sanat alanları ve seçkin markalara ev sahipliği yapıyor.

RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül, markanın gayrimenkul sektöründeki ilk projesi ‘ETRO Residences İstanbul’ hakkında bilgi verdi. ETRO ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Bülbül, “ETRO gibi bir dünya markasının gayrimenkul sektörüne adım atarken bizlere ve İstanbul’a güvenmesi çok kıymetli. İstanbulumuza yakışır bir başyapıt kazandıracağımıza eminiz. ETRO Residences İstanbul, sadece İstanbul’un değil, Avrupa’nın da en yenilikçi ve ayrıcalıklı lüks yaşam alanlarından biri olarak konumlanacak. Bu iş birliğini önümüzdeki yıllarda farklı coğrafyalara da yaymayı hedefliyoruz” dedi. ETRO CEO’su Fabrizio Cardinali ise, şunları söyledi: “57 yıllık mirasımız boyunca gelenek ve inovasyonu bir araya getirerek lüks, eklektizm ve yaşam tarzına yönelik vizyonumuzu geliştirdik. Bu proje, ETRO’nun özgün estetik anlayışını yansıtan prestijli bir girişimi de yansıtıyor.”