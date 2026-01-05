Maden borsası bu yıl devrede

Türkiye, iklim politikaları ve yer altı kaynaklarında yeni bir döneme hazırlanıyor. EPİAŞ bünyesinde kurulacak Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve İstanbul Finans Merkezi’nde bu sene faaliyete başlayacak maden borsası dönüşümün iki temel ayağı olacak.
Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele ve ekonomik dönüşüm hedeflerini aynı potada buluşturan iki kritik adımı eş zamanlı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Temmuz ayında yürürlüğe giren İklim Kanunu ile karbon piyasalarının hukuki zemini oluşturulurken, Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) bu yıl EPİAŞ bünyesinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Aynı dönemde, madencilik sektörüne sermaye akışını hızlandırması beklenen maden borsası için de İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) geri sayım başladı.
ULUSLARARASI YATIRIMCIYA GÜVEN
İstanbul Finans Merkezi’nde kurulması planlanan maden borsası için EPİAŞ’ın Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığı başvurunun sonuçlanması bekleniyor. Onayın çıkması halinde borsanın yıl içinde faaliyete geçmesi öngörülüyor. Maden borsası, altın, bakır, bor ve nadir toprak elementleri gibi stratejik yer altı madenlerinde fiyat oluşumunu şeffaf ve izlenebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Borsa ortamında oluşacak referans fiyatlar, hem yerli üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak hem de uluslararası yatırımcılar için öngörülebilir bir piyasa yapısı sunacak.
Yatırımlar için güçlü teşvik
- İklim Kanunu kapsamında kurulan ETS, Türkiye’de ilk kez karbon emisyonlarının piyasa mekanizmasıyla fiyatlanmasını sağlayacak. Sisteme dahil olan tesisler, yıllık emisyonlarını raporlamak ve bu verileri bağımsız kuruluşlara doğrulatmak zorunda olacak. Karbon tahsisatları ücretsiz dağıtılabileceği gibi ihale yöntemiyle de piyasaya sunulabilecek. Uzmanlara göre bu yapı, özellikle yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu yatırımlar için güçlü bir teşvik mekanizması oluşturacak.