Maden borsası bu yıl devrede

İklim Kanunu kapsamında kurulan ETS, Türkiye’de ilk kez karbon emisyonlarının piyasa mekanizmasıyla fiyatlanmasını sağlayacak. Sisteme dahil olan tesisler, yıllık emisyonlarını raporlamak ve bu verileri bağımsız kuruluşlara doğrulatmak zorunda olacak. Karbon tahsisatları ücretsiz dağıtılabileceği gibi ihale yöntemiyle de piyasaya sunulabilecek. Uzmanlara göre bu yapı, özellikle yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu yatırımlar için güçlü bir teşvik mekanizması oluşturacak.