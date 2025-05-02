Manipülatörler sosyal medya ile kandırıyor

Binlerce hatta yüz binlerce takipçisi olan kişiler, sosyal medyayı borsada manipülasyon amaçlı kullanmaya devam ediyor. Küçük yatırımcıyı mağdur edip, piyasalarda dalgalanmaya neden olan spekülatörler hakkında geçtiğimiz gün inceleme başlatıldı. Sermaye piyasasında manipülasyona sebep olduğu tespit edilen 15 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı verildi ve 12 şüpheli yakalandı. Böylece, borsa hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç sağlamaya çalışanlara geçit verilmedi.





GRUPLARDAN 'SÖZDE' TÜYO

İşleyişe bakıldığında manipülatörler, önce düşük fiyattan hisse topluyor sonra da bu hisseyi ‘çok kazanacaksınız’ diyerek küçük yatırımcıya kademeli olarak pazarlıyor. Çok sayıda küçük yatırımcının mağdur olduğu vurgunlarda, Telegram ve X platformu (eski Twitter) gibi sosyal medya kanalları kullanılıyor. Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin de yüksek takipçili sosyal medya hesaplarına sahip olduğu ve buradan manipülatif paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Bu kişilerin ayrıca 40 bin kişilik bir Telegram grubu kurdukları ve buradan bazı hisselerin tahtalarında hızlı alım-satım yaparak spekülasyona neden oldukları ve yatırımcıları zarara soktukları öğrenildi. Borsadaki manipülasyonda küçük yatırımcılara hisseler pazarlanıyor ve bu hisseleri alması söyleniyor. Daha sonra ise dolandırıcılar, kendi hisselerini satarak büyük vurgunlar yapıyor. Karşı tarafın güvenini kazanmak için bazı tekniklere başvuruluyor. Bu kişiler ekonomist, finansçı, borsacı gibi unvanlar kullanıyor.

Üyelerden abonelik parası da talep ediyorlar. Hiçbir teknik ve temel analize dayanmayan bilgiler vererek insanları kandırıyorlar. Yatırımcı da kanarak hisse satın alıyor. Bu nedenle, uzmanlar, yatırımcıları uyarırken sosyal medyadaki manipülasyona kanılmaması gerektiğini de vurguluyor.





SABIKALI KİŞİLER HEP ÖN PLANDA

Sermaye piyasasında manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle gözaltınan alınan 15 kişinin isimleri şu şekilde: Onur Yılmaz, Cem Özay, Cemal Çetinkaya, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Ferhat Ekinci, Hasan Mehmetoğlu, İbrahim Halil Akbey, İzzet Paç, Mehmet Yılmaz, Mehmet Siraç Yıldırım, Murat Güler, Osman Özsoy, Ömer Yazmacı ve Suat Hamarat. Listede yer alan Onur Yılmaz'ın 2023'te de Avrupa Yatırım Holding hissesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yaptığı incelemeyle gündem olduğu ortaya çıktı. Onur Yılmaz'ın bu olaydan 6 ay önce de ceza aldığı, iki kez üst üste ceza alan isim olarak haberlere konu olduğu belirlendi. Yılmaz'ın sosyal medyayı bu amaçla kullanan isimlerin başında geldiği ifade edildi.



