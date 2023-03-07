|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Mart ayının yaşlı aylığı ve engelli aylığı hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayına ilişkin 2,7 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu.

12:02 . 7/03/2023 Tuesday
IHA
Arşiv

Arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mart ayına ilişkin 2,7 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığını ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Mart ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, bu istikamette yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydetti. Bakan Yanık, engelli aylığı çerçevesinde da yaklaşık 1,2 milyar TL'lik destekte bulunduklarını belirtti.

2.7 milyar lira

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu istikamette Mart ayına ilişkin 2,7 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.




#Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı
#derya yanık
#ankara
1 saat önce
default-profile-img
Mart ayının yaşlı aylığı ve engelli aylığı hesaplarda
Dışişleri Bakanlığı: Deprem bölgelerinde 16 ülke 34 sahra hastanesi kurdu
Türk Cumhuriyetleri depremde Türkiye'nin yanında oldu
Eski İsrail Başbakanı Lapid Filistin beldesi Huvvara'daki saldırıyı 'Yahudi terörü' olarak niteledi
AB'ye Rusya'dan sıvılaştırılmış gaz ithalatı: Son üç yılın en yüksek seviyesi
Kadıköy'de eski kiracıdan yeni kiracılara pankartlı uyarı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.