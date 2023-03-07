Mart ayının yaşlı aylığı ve engelli aylığı hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mart ayına ilişkin 2,7 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığını ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Mart ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, bu istikamette yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydetti. Bakan Yanık, engelli aylığı çerçevesinde da yaklaşık 1,2 milyar TL'lik destekte bulunduklarını belirtti.