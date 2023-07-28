Mavi Vatan’a kamikaze ‘Çaka’: Dünyada muadili yok

Araştırdık dünya çapında muadiline rastlamadık. Denemeler var ama bu şekilde değil. Baş tarafında patlayıcı bulunuyor, yüksek süratlerle hedefe çarpıyor ve patlatıyor. En önemli özeliklerinden birisi de dalış yapabilmesi. Sualtında konumunu muhafaza edebiliyor. Belli bir istikamette istikrarlı bir şekilde ilerleyebiliyor. Ciddi bir entegrasyon ve birlikte hareket yeteneğine sahip. Hava destekli savaş yönetim sistemleri ADVENT’le entegre şekilde çalışabilecek. Bu entegrasyonların yanında insanız deniz araçları ve insansız hava araçları gibi birlikte hareket icra edebiliyor olacak.