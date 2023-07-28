Mehmetçik’e yeni yol arkadaşı: ‘Keçi’ en zorlu şartlar için üretildi

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF) gözler her ne kadar uçaklar, tanklar, insansız hava araçları ve deniz platformları gibi dev işlerde olsa da aslında güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda küçük ama çok kritik çalışmalar da dikkat çekiyor.

Sistemlerle ihtiyaçlara çözüm üretiyor

TRT Haber'den Sertaç Aksan'ın aktardığına göre; Bu ürünlerden biri de BİTES imzası taşıyan Keçi isimli robot köpek Bu konsept her ne kadar ‘yeni’ olmasa da son dönemlerde bu tür robotik platformların harp sahasında üstlendiği kritik roller giderek artıyor. Türk savunma sanayii de bizzat ilgili güvenlik kurumlarının taleplerine göre geliştirdiği sistemlerle ihtiyaçlara çözüm üretiyor.

Türkiye’nin arazi yapısı için en uygun konsept

BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun, platformla ilgili bilgiler paylaşırken önce ilginç bir detaydan bahsediyor. Bugüne kadar kimi insansız araçların palet ya da tekerlekli yapılarda olduğunu anımsatıyor ve yaptıkları testlerde bu türün aslında Türkiye’nin coğrafi özelliklerine pek de uygun olmadığı sonucuna ulaştıklarını anlatıyor. Söz konusu denemelerde en olumlu sonuçları dört bacaklı sistemlerde aldıklarını söylüyor Coşkun ve Keçi’yi de buna göre dizayn ettiklerinden bahsediyor. Dört bacaklı yapısı Keçi’yi sarp arazilerde, kayalıklarda ya da en zorlu dağlık bölgelerde dahi görevini başarıyla tamamlayan bir oyuncuya dönüştürüyor.

25 kilogram yükü iki saat boyunca taşıyabiliyor

Bu tür platformların birden fazla görevi üstlenebildiğini biliyoruz… Keçi’nin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri soruyoruz Uğur Coşkun’a… Keçi’nin anlık 80 kilogram taşıma kapasitesi olduğuna dikkat çekiyor. Eğer üzerine 25 kilogramlık bir faydalı yük yüklerseniz Keçi bunu iki saat boyunca istediğiniz noktaya götürebiliyor. Keçi’nin su ve çamurun içinde rahatlıkla yol alabildiğini belirtiyor Coşkun ve “Karşılaştığı kimi diğer coğrafi engelleri de aşabilecek bir üründen bahsediyoruz. Otonom bir robot köpek olarak tanımladığımız Keçi’yi sahadaki güvenlik güçlerimizle beraber çalışabilecek bir hale getireceğiz. Keçi, askerimizin bir nevi ‘kol arkadaşı’ olacak” diyor.















