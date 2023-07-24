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Ekonomi

Memur-Sen toplu sözleşme görüşmeleri için taleplerini açıkladı

Memur-Sen 1 Ağustos’ta başlayacak 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin taleplerini açıkladı. Başkan Ali Yalçın, seyyanen zammın memur emeklisine de yansıtılması gerektiğini belirtti.

11:28 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu taleplerini açıkladı.


Kamu işçi toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman?
Kamu işçi toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman?

Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç başladı. Yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Kamu toplu iş sözleşmesi, kamu kesiminde çalışan işçilerin ve memurların sendikaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasında imzalanan bir sözleşmedir. Peki kamuya geçen taşeronlar toplu sözleşmeye dahil mi? İşçi toplu sözleşme kimleri kapsıyor? Kamu işçisine toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak? 2023-2025 kamu işçisine ne kadar zam yapılacak?


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#emekli
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