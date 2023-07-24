Memur-Sen toplu sözleşme görüşmeleri için taleplerini açıkladı

Arşiv
Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.
Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu taleplerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kabine toplantısına başkanlık edecek. Son toplantısını 3 Temmuz’da yapan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde tahıl koridorunun uzatılması, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme sürecine uzanan önemli iç ve dış gelişmeler var.
Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak.
4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2024-2025 yapılacak zammın belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlıyor. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmeler 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Memur-Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu 120 maddelik teklifini kamuoyu ile paylaştı. Peki 2024-2025 yıllarındaki maaş ve aylık artışları ne kadar olacak? 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmede talepler neler? İşte detaylar.
Sözleşmeli personellikten kadrolu devlet memurluğuna atanan kişilere Danıştay'dan müjdeli haber geldi. Danıştay kararına göre, kadrolu devlet memurluğuna atanan kişinin aylık derece ve kademe ilerleme tespitinde, sözleşmeli olarak çalıştığı süre de yer alacak.
Kamuda 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zammın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç başladı. Yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Kamu toplu iş sözleşmesi, kamu kesiminde çalışan işçilerin ve memurların sendikaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri arasında imzalanan bir sözleşmedir. Peki kamuya geçen taşeronlar toplu sözleşmeye dahil mi? İşçi toplu sözleşme kimleri kapsıyor? Kamu işçisine toplu iş sözleşmesi ne zaman imzalanacak? 2023-2025 kamu işçisine ne kadar zam yapılacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını bildirdi.
KPSS atanma puanları kamu kurum ve kuruluşlarında iş başvurusu yapacakların takibinde. 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapıldı. Alan Bilgisi oturumları ise 29-30 Temmuz'da yapılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi. KPSS taban puanları ve atama puanları adayların gündeminde yer alıyor. Bu gelişmelerin ardından memur adayları hangi kurumların kaç puanla alım yaptığını araştırıyor. KPSS öğretmen ve hemşire puanları kaç? İşte ÖSYM KPSS lisans, önlisans ortaöğretim taban ve tavan puanları.